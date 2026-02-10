[2026 한국소비자만족지수 1위] 얼굴형 관리 에스테틱, 가인미가

가인미가가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 뷰티(얼굴축소 에스테틱) 부문을 2년 연속 수상했다.가인미가는 얼굴축소 중점 에스테틱이다. 단순한 미용 서비스를 넘어, 과학적 근거 중심의 피부 관리 솔루션과 표준화된 교육·운영 시스템을 바탕으로 전국 지점의 관리 품질을 균일하게 유지하고 있다.가인미가는 본사 차원의 정기 교육 프로그램과 테크닉 고도화 시스템, 피부 상태에 따른 맞춤형 관리 프로토콜, 그리고 체계적인 고객 상담 프로세스를 통해 ‘결과로 증명하는 에스테틱’이라는 브랜드 철학을 실현하고 있다.특히 얼굴축소·비대칭 관리, 트러블 피부 관리 등 고난도 케어 분야에서 전문성을 강화하며 고객 만족도를 꾸준히 높여왔다.이외에도 가인미가는 에스테틱 프랜차이즈 운영을 넘어, 교육·연구·제품 개발까지 아우르는 통합 뷰티 플랫폼 기업으로 도약하고 있으며, 고객 만족과 상생을 핵심 가치로 한 지속 가능한 성장을 이어가고 있다.가인미가 관계자는 “2년 연속 한국소비자만족지수 1위 수상은 무엇보다 가인미가를 신뢰하고 선택해 준 고객들 덕분”이라며 “앞으로도 과학적이고 체계적인 관리기법을 통해 유행이 아닌 본질에 집중하며 에스테틱 산업의 새로운 기준을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com