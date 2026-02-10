[2026 한국소비자만족지수 1위] 비대면 진료 플랫폼, 닥터나우

닥터나우가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 의료서비스(비대면진료앱) 부문을 2년 연속 수상했다.닥터나우는 대한민국 1위 비대면 진료 플랫폼으로, 모바일과 웹을 기반으로 비대면 진료 및 비대면 처방 접수, 의약품 픽업, 의약품 배달(취약지) 등 서비스 및 AI 기반 실시간 의료 상담 등을 제공하며 의료전달체계의 디지털전환(DX)을 선도하고 있다.특히, 환자가 ‘당장(Now)’ 의사와 연결될 수 있는 의료 접근 인프라 구축에 집중하고 있다. 하나의 서비스를 통해 증상 입력, 의사 검색, 비대면 진료, 처방전 전송, 약 수령까지의 비대면 진료의 모든 단계를 매끄럽게 연결해 비대면 진료 소비자 편익을 증진하고 있다.또한 자체적인 의약품 유통망 구축을 통해 약국에 의약품을 공급하는 한편, 약국별 의약품 재고 데이터를 활용해 소비자가 ‘본인이 처방받은 약 재고를 보유한 약국’을 간편하게 찾을 수 있도록 지원한다. 이외에도 CES 2023 디지털 헬스 혁신상 수상, 포브스 아시아 100대 유망기업 선정 등 국내외에서 그 혁신성과 성장 가능성을 인정받고 있다.닥터나우 관계자는 “소비자 편의, 건강, 그리고 안전 증진을 위해 제품을 지속적으로 고도화하고 있다“며 “앞으로도 의료 소비자인 국민이 진짜 필요로 하는 혁신 서비스 및 기능을 개발하여, 국민에게 꾸준히 사랑받는 첨단 디지털 헬스케어 서비스로 거듭날 것“이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com