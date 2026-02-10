[2026 한국소비자만족지수 1위] 비대면 진료 플랫폼, 닥터나우

닥터나우는 대한민국 1위 비대면 진료 플랫폼으로, 모바일과 웹을 기반으로 비대면 진료 및 비대면 처방 접수, 의약품 픽업, 의약품 배달(취약지) 등 서비스 및 AI 기반 실시간 의료 상담 등을 제공하며 의료전달체계의 디지털전환(DX)을 선도하고 있다.
특히, 환자가 ‘당장(Now)’ 의사와 연결될 수 있는 의료 접근 인프라 구축에 집중하고 있다. 하나의 서비스를 통해 증상 입력, 의사 검색, 비대면 진료, 처방전 전송, 약 수령까지의 비대면 진료의 모든 단계를 매끄럽게 연결해 비대면 진료 소비자 편익을 증진하고 있다.
또한 자체적인 의약품 유통망 구축을 통해 약국에 의약품을 공급하는 한편, 약국별 의약품 재고 데이터를 활용해 소비자가 ‘본인이 처방받은 약 재고를 보유한 약국’을 간편하게 찾을 수 있도록 지원한다. 이외에도 CES 2023 디지털 헬스 혁신상 수상, 포브스 아시아 100대 유망기업 선정 등 국내외에서 그 혁신성과 성장 가능성을 인정받고 있다.
닥터나우 관계자는 “소비자 편의, 건강, 그리고 안전 증진을 위해 제품을 지속적으로 고도화하고 있다“며 “앞으로도 의료 소비자인 국민이 진짜 필요로 하는 혁신 서비스 및 기능을 개발하여, 국민에게 꾸준히 사랑받는 첨단 디지털 헬스케어 서비스로 거듭날 것“이라고 밝혔다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
