[2026 한국소비자만족지수 1위] 대학 전공별 강의 플랫폼, 유니와이즈

유니와이즈가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 온라인교육(대학인강) 부문을 2년 연속 수상했다.유니와이즈는 2008년 설립돼 대학 정규 교과과정을 반영한 대학인강(전공·교양 과목 온라인 강의) 서비스를 제공하는 브랜드다. 실제 대학 커리큘럼에 맞춘 강의 구성과 명문대 박사 출신 교수진 참여를 통해 전공 이해도를 높이고, A+ 학점을 목표로 한 학습을 지원하고 있다.현재 374개의 전공별 강의를 운영하고 있으며, 1:1 학습 Q&A 게시판을 통해 개별 질문에 대한 피드백을 제공하고, 전공별 자체 제작 교재를 무료로 제공해 학습 완성도를 높이고 있다.올해 유니와이즈는 기존 대학인강 사업을 넘어 AI 기반 올인원 학습 플랫폼 ‘유니와이즈AI’를 새롭게 선보였다. 유니와이즈AI는 강의 시청 과정에서 ▲AI 요약 ▲AI 질문 ▲AI 퀴즈를 하나의 학습 흐름으로 제공하는 초개인화 학습 시스템이다.특히 RAG 기반 지식 엔진을 적용해 응답의 정확성을 높였고, 유니와이즈의 학습 자료 데이터를 학습함으로써 일반 GPT와 다른 전공 맞춤형 이해를 구현했다. 이를 통해 강의 핵심 정리, 실시간 질의응답, 이해도 점검까지 지원해 전공별 온라인 학습에 AI 기반 혁신을 완성했다.유니와이즈 관계자는 “앞으로도 AI 기반 학습 서비스를 통해 대학생들의 전공 이해도를 높이고, 강의 이해·질문·점검으로 이어지는 학습 과정 전반의 편의성을 강화하겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com