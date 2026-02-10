[2026 한국소비자만족지수 1위] 문제성 발 관리 전문 브랜드, BAEHR(베어)

BAEHR(베어)가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(문제성발관리서비스) 부문을 3년 연속 수상했다.BAEHR(베어)는 독일 전통의 풋케어 전문 기업으로, 문제성 발톱 홈케어 브랜드 PEDIBAEHR(페디베어)와 전문 풋케어 솔루션을 공급하고 있다. 국내에서는 주식회사 어스앤케이가 독점 유통 계약을 통해 브랜드 운영을 맡고 있다.PEDIBAEHR(페디베어)의 포도포르테와 네일폴드오일은 문제성 발톱의 위생 관리와 청결 유지, 재생 관리에 특화된 제품이다.BAEHR의 경쟁력은 제품 공급을 넘어 전문 관리 시스템과 교육을 기반으로 한 서비스 표준화에 있다. 대표 프로그램인 ‘베어푸스플레게(Baehr Fusspflege)’는 독일식 풋케어 이론과 임상 중심 기법에 한국형 맞춤 서비스를 결합한 통합 풋케어 시스템이다. 이를 통해 전국 베어푸스플레게 지점과 전문 현장에서 일관된 품질의 문제성 발 관리 서비스를 제공하고 있다.서울에 위치한 BECA(Baehr Education Center Asia)에서는 문제성 발·발톱 관리 전문가 양성을 위한 정규 오프라인 교육 과정이 운영되고 있다. 해당 과정은 독일 본사의 커리큘럼을 기반으로 실무 중심 교육으로 구성돼 전문 인력 양성과 서비스 품질 향상에 기여하고 있다.한편 BAEHR는 내성발톱 관리 기술의 대중화와 교육 접근성 확대에도 나서고 있다. BS 스팡, 와이어 관리, TSC 관리 등 내성발톱 핵심 기술을 단과 과목 형태의 온라인 교육으로 순차적으로 선보일 계획이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com