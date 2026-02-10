[2026 한국소비자만족지수 1위] 레고 대여 전문점, 블럭팡

블럭팡이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(블럭 전문점) 부문을 3년 연속 수상했다.블럭팡은 더캠트사업본부가 운영하는 레고 대여 전문점이다. 블럭팡은 약 300여 종의 레고와 보드게임, 3~5세가 이용할 수 있는 대형 블럭을 매장 내 보유하고 있어 나이와 취향에 맞게 다양한 즐거움을 선사한다.또한 부모 또는 친구들과 집에서 편안하게 레고 조립을 즐길 수 있도록 1개월 단위의 정액제 형태의 ‘레고 대여 서비스’도 제공한다. 아울러 샵인샵 형태의 무인분식존과 보드게임존뿐 아니라 미취학 아동을 위한 듀플로존까지 매출견인을 위한 다양한 부가 서비스를 선보이고 있다.더캠트사업본부는 블럭팡 이외에도 비디오 게임 전문점 ‘플스빌’, 세계 와인 주류 전문점 ‘와인앤샵’, 어린이 복합 문화 체험 카페 ‘인스와친구들’ 등 다양한 프랜차이즈 사업을 진행하고 있다.소자본 창업아이템들을 무기로 더캠트사업본부에서 전개 중인 다양한 아이템들은 초기 자본을 아껴 리스크를 최소화하면서도 안정적인 운영 경쟁력을 갖추고 있기에 신규 창업, 업종 변경 창업 등의 문의가 꾸준히 증가하고 있다는 게 회사 측 설명이다.더캠트사업본부 남정남 대표는 “블럭팡은 단순한 놀이 공간을 넘어 아이들이 창의력을 발휘하고 부모와 소통할 수 있는 공간으로 자리잡아 왔다”며 “블럭팡을 통해 더 많은 지역 가정이 레고 대여와 놀이의 즐거움을 경험할 수 있기를 기대한다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com