[2026 한국소비자만족지수 1위] 피트니스 브랜드, 아이워너

아이워너가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 스포츠용품(피트니스용품) 부문을 4년 연속 수상했다.아이워너는 주식회사 코리아스포츠의 자체 피트니스 브랜드로, 홈트레이닝 및 실내 운동에 최적화된 다양한 피트니스·스포츠 용품을 선보이며 꾸준히 소비자 만족도를 높여왔다. 합리적인 가격과 안정적인 품질을 기반으로 일상 속 운동 문화를 확산시키는 데 주력하고 있다.주식회사 코리아스포츠는 아이워너(IWANNA) 외에도 유아·청소년 대상 브랜드 ‘짐앤키즈(GYM & KIDS)’를 운영하고 있으며, 스포츠용품 브랜드 ‘프로-스펙스(PRO-SPECS)’ 피트니스 용품 총판을 맡아 폭넓은 소비자층을 아우르는 브랜드 포트폴리오를 구축하고 있다.특히 2026년에는 급변하는 소비 트렌드에 맞춰 영업 활성화 및 유통 경쟁력 강화에 집중할 계획이다. 온라인·오프라인 채널별 맞춤 상품 운영을 확대하고, 주요 거래처와의 협업을 강화하는 한편, 시즌별·목적별 운동 제품 라인업을 세분화해 시장 대응력을 높일 방침이다. 소비자 접점을 확대하고, 실질적인 판매 성과로 이어지는 영업 구조를 구축한다는 전략이다.주식회사 코리아스포츠 관계자는 “아이워너가 4년 연속 한국소비자만족지수 1위를 수상할 수 있었던 것은 꾸준히 신뢰를 보내준 소비자 덕분”이라며, “2026년에는 영업 경쟁력 강화와 제품 라인업 고도화를 통해 더 많은 소비자에게 선택받는 브랜드로 성장하고, 나아가 글로벌 피트니스 브랜드로 도약하기 위한 기반을 다져 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com