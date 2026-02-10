[2026 한국소비자만족지수 1위] 숙박 운영 청소서비스 공급, 최가네클린

최가네클린이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(청소서비스) 부문을 4년 연속 수상했다.최가네클린은 정직과 성실을 운영 원칙으로 삼아 청소 서비스 분야에서 신뢰를 쌓아온 전문 청소 서비스 기업이다. 법무부 외국인 고용 허가를 받은 업체로, 정상 비자를 보유한 전문 인력을 다수 확보해 투명하고 체계적인 인력 운영 시스템을 구축하고 있으며, 숙박시설 운영 환경에 맞춘 메이드 인력을 안정적으로 공급하고 있다.현재 오션투유리조트 속초설악비치호텔앤콘도, 호텔 웨이블런트 양양, 속초 마리 비스타 호텔, 솔라비스호텔 등 다수의 호텔·리조트와 메이드 공급 계약을 체결하고 있다. 현장별 운영 기준과 동선을 고려한 인력 배치와 관리 체계를 통해 숙박시설이 요구하는 안정성과 효율성을 동시에 충족하고 있다.최가네클린 관계자는 “정직하고 성실한 인력 운영을 바탕으로 숙박시설이 필요로 하는 안정적인 메이드 공급 환경을 구축해 왔다”며 “앞으로도 축적된 현장 경험과 전문 인력을 기반으로 신뢰받는 청소 서비스 기업으로서 역할을 이어가겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com