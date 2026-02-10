[2026 한국소비자만족지수 1위] 실용주의 라이프스타일 브랜드, 단순생활

단순생활이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(생활가전) 부문을 5년 연속 수상했다.단순생활은 생활 속 불편을 세심하게 고민한 기능성과 심미적 디자인을 결합한 제품으로 소비자들과 꾸준히 소통해 오고 있다. 이에 단순함 속에서 삶의 질을 높이는 ‘생활용품’으로 생활가전·문구 시장에서 독보적인 입지를 확립해 왔다.특히 ‘제로팟(Zeropot)’ 가습기는 레드닷(Red Dot), iF, IDEA 등 세계 3대 디자인 어워드를 모두 수상하며 높은 기술력과 미니멀한 디자인을 동시에 인정받았다. 제로팟은 모던한 디자인이지만 저소음, 간편한 통세척의 위생적 안전성 등 생활에 꼭 필요한 기능들로 출시 직후 소비자들에게 호평을 받으며 베스트셀러에 올랐다.이처럼 생활가전과 소형문구를 중심으로 제품 영역을 넓혀온 단순생활은 단순하지만 가치 있는 삶을 추구하는 현대 소비자들의 라이프스타일에 맞춰, 앞으로도 감성과 실용성을 균형 있게 담은 제품 개발에 집중할 계획이다.단순생활 관계자는 “5년 연속 수상은 본질에 충실한 디자인과 실용성에 대한 소비자 신뢰의 결과”라며 “일상에 꼭 필요한 가치를 담은 제품으로 긍정적인 변화를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com