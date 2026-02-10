[2026 한국소비자만족지수 1위] GPS 시스템 기반 위치추적기 전문 기업, 위치위치

위치위치가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(위치추적기) 부문을 5년 연속 수상했다.위치위치는 20년 이상 경력을 쌓은 엔지니어를 중심으로 위치추적 장치와 관제 시스템을 직접 연구·개발·제조하고 있는, GPS 시스템을 토대로 한 위치추적기 전문 기업이다. ‘대한민국 대표 LBS(위치 기반 서비스) 기업’을 목표로 설립된 이래, 끊임없는 기술 개발과 서비스 고도화를 이어오고 있다.대표 제품인 ‘파인더스 위치추적기’는 정확한 위치 정보와 직관적인 사용자 인터페이스(UI)를 갖춘 관제 서비스를 제공한다. 차량 위치와 주소, 초 단위 이동 경로, 주·정차 상태를 실시간으로 확인할 수 있다. 덕분에 법인 차량 관리는 물론 개인 차량, 대인·대물 보호 등 다양한 분야에서 호평받고 있다.또한 A-GPS(보조 GPS) 기능을 적용해, 일반 GPS보다 최대 5배 빠른 위치 수신 속도를 자랑하는 만큼 실시간 관제가 필수인 환경에서 경쟁력이 높다. 기존 3G·로라망 제품이 분 단위로 위치를 갱신하던 것과 달리, 글로벌 통신망을 활용한 대용량 데이터 송수신으로 ‘초 단위’ 갱신이 가능한 점도 차별 요소다.아울러 해외에서도 기기를 바로 쓸 수 있어 출장 차량 관리나 체류 시 개인 위치 확인 등 글로벌 환경에서의 활용도 역시 높다. 여기에 국내 최초로 와이파이 트래킹 시스템을 도입해 실내 위치까지 추적이 가능하다.(주)위치위치 관계자는 “올해로 5년 연속 수상은 기술력뿐 아니라 실제 사용자 경험에서의 만족도가 반영된 결과”라며 “차량 관제를 넘어 대인·대물 보호, 레저 스포츠, 드론 등 다양한 산업군에서 문의가 이어지고 있는 가운데, 향후에는 해외 고객 대상 서비스 확대도 본격적으로 추진할 계획”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com