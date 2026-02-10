[2026 한국소비자만족지수 1위] 골프 종합 플랫폼, 딜팡(dealpang)

딜팡(dealpang)이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 쇼핑몰(골프용품) 부문을 6년 연속 수상했다.딜팡은 2018년 론칭 이후 정품 중심 운영을 기반으로 성장해 왔으며, 아디다스·미즈노·테일러메이드·캘러웨이 등 주요 골프 브랜드가 입점해 전 카테고리를 갖춘 종합 플랫폼으로 자리매김했다. 누적 회원 330만 명, MAU 170만 명을 기록하며 불확실한 시장 상황에서도 연평균 30% 이상 성장세를 이어가고 있다.최근에는 개인화 상품 추천을 단순 편의 기능이 아닌 핵심 기술 경쟁력으로 정의하고, 고객 행동 데이터와 선호 신호를 기반으로 추천 품질을 지속적으로 고도화하고 있다. 클릭·검색·구매와 같은 주요 시그널을 바탕으로 추천 후보를 구성하고, 랭킹 로직을 통해 고객에게 가장 적합한 상품을 우선적으로 제안한다.또한, 고객은 불필요한 탐색을 줄이고 자신에게 맞는 상품을 자연스럽게 발견할 수 있으며, 카테고리별 전문 큐레이션과 리뷰 기반 정보 강화를 통해 추천 결과에 대한 신뢰도까지 함께 확보하고 있다. 특히 편리한 결제·교환·배송 프로세스를 도입하며 소비자가 체감하는 서비스 품질 향상에도 속도를 내고 있다.딜팡 관계자는 “6년 연속 수상은 소비자 신뢰가 만들어 준 성과”라며 “앞으로도 더욱 투명한 운영과 고객 중심 서비스 확대로 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com