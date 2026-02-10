[2026 한국소비자만족지수 1위] 부모·아이를 생각하는 아기간식 브랜드, 아넬라

아넬라가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 유아용품(아기간식) 부문을 7년 연속 수상했다.아넬라는 로지오가닉 주식회사가 전개하는 유아용품 브랜드로, 부모와 아이의 일상 속 식습관 형성에 도움을 주는 제품을 꾸준히 선보이며 소비자 신뢰를 쌓아왔다. 특히 ‘안심하고 선택하는 아기 퓨레’로 많은 소비자들의 만족도를 높이고 있다.아넬라는 이유식 이후 간식 루틴까지 고려한 이유식 디저트 ‘이유식 후 한스푼’으로 주목받고 있다. ‘이유식 후 한스푼’은 식사 후 아이의 소화를 돕는 부담 없이 즐길 수 있도록 기획된 과일 디저트 콘셉트로, 바쁜 육아 환경에서도 간편하게 제공할 수 있다는 점이 특징이다. 또한 아이의 기호와 섭취 편의성까지 고려해, 이유식 이후 자연스럽게 이어지는 식사 습관을 돕는 제품으로 알려져 있다.관계자는 “소비자 여러분의 신뢰와 선택 덕분에 올해로 7년 연속 수상이라는 뜻깊은 결과를 얻게 됐다”며 “앞으로도 아이에게는 즐거운 한 입을, 부모에게는 안심할 수 있는 선택지를 제공할 수 있도록 제품 품질 및 서비스 고도화에 최선을 다하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com