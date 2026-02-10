[2026 한국소비자만족지수 1위] 이너뷰티 전문 브랜드, 홀리데이즈

홀리데이즈가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 건강식품(콜라겐) 부문을 7년 연속 수상했다.2017년 론칭한 홀리데이즈는 대표 제품인 콜라겐을 비롯해 비타민, 다이어트 라인 제품을 선보이며 2030 소비자층을 겨냥해 왔다. 자사몰과 주요 온라인 판매 채널을 기반으로 제품을 유통하며, 젊은 소비자 취향을 반영한 이너뷰티 라인업도 꾸준히 확장하고 있다.특히 ‘피부보습 저분자 콜라겐 펩타이드’를 선보이면서 콜라겐 라인업을 강화했다. 홀리데이즈의 ‘피부보습 저분자 콜라겐 팹타이드’는 국내 유일의 콜라겐 제조 특허 기술을 적용해 콜라겐 특유의 비린 향을 최소화한 것이 특징이다. 또한 식품의약품안전처로부터 피부 건강 기능성 인정 절차를 걸쳐 안전성이 보장된 제품이라는 것이 업체 측 설명이다.홀리데이즈 관계자는 “올해로 7년 연속 수상은 오랜 기간 소비자 신뢰가 누적된 결과라고 생각한다”며 “‘피부보습 저분자 콜라겐 펩타이드’는 기능성을 내세운 ‘콜라겐 건강기능식품’이라는 점에서 의미가 크다”고 말했다.이어 “소비자 만족을 최우선으로 한 제품 개발을 통해 브랜드 슬로건처럼 소비자의 일상에 휴식이 되는 브랜드로 자리매김하겠다”고 덧붙였다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com