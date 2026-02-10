[2026 한국소비자만족지수 1위] 온라인 비즈니스 교육 브랜드, 러닝아넥스

러닝아넥스가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 온라인교육(온라인마케팅교육) 부문을 8년 연속 수상했다.러닝아넥스는 전효백아카데미부터 이어져 온 (주)테헤란컴퍼니그룹의 온라인 비즈니스 교육 브랜드로, 실제 사업 성공 경험을 보유한 강사진을 중심으로 교육과정을 운영해 오고 있다. 회사는 온라인 시장 변화에 맞춰 온·오프라인 학습 환경을 결합한 커리큘럼을 구축했으며, 수강생들이 이론에 머무르지 않고 즉시 적용할 수 있는 실전 중심 교육을 지속적으로 강화해 왔다.현재 러닝아넥스는 매출보장반, 성과보장반, 러닝아넥스 사옥 상주반 등 실전형 프로그램을 운영하며, 초보 셀러부터 성장 단계에 있는 수강생까지 다양한 목적에 맞춘 교육을 제공하고 있다.이러한 프로그램들은 실제 온라인 비즈니스를 운영하는 과정에서 필요한 전략과 실행을 중심으로 구성되어, 온라인 창업 교육 분야에서 새로운 흐름을 형성하며 역사를 써내려가고 있다.러닝아넥스 전효백 대표는 “8년 연속 수상은 실전 중심 교육을 강화해 온 러닝아넥스의 방향성이 옳았음을 보여주는 결과”라며 “러닝아넥스를 선택한 수강생들의 성과가 실제로 이루어질 수 있도록 앞으로도 실전 노하우를 기반으로 한 교육을 이어 나가겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com