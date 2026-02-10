[2026 한국소비자만족지수 1위] 특허 적용 눈꽃빙수기, 스노우반

스노우반이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 주방용품(눈꽃빙수기계) 부문을 8년 연속 수상했다.스노우반은 전문 제빙 기술을 갖춘 (주)현우인터내셔널이 출시한 눈꽃빙수기로, 2018년 첫 출시 이후 현재까지 국내 빙수기 시장에서 프리미엄 브랜드로서 자리매김하고 있다.스노우반 ‘KSD-161MW’는 우유 등 액체 원료를 급속 냉각해 부드러운 눈꽃 빙질을 구현하는 특허 기술이 적용된 제품이다. 빙질 완성도를 높이기 위해 초정밀 가공 처리된 냉각 드럼과 제빙 칼날, 고품질 내부 부품을 장착했다.또한 고품질 절수변을 장착해 미세한 냉각 수량을 상황에 맞게 조절하고, 냉각 온도를 일정하게 유지해 24시간 내내 균일한 빙질을 안정적으로 연속 생산할 수 있다. 원료 공급량을 세밀하게 조절할 수 있는 레버형 밸브와 항균 기능이 적용된 대형·소형 원료통 2종을 제공해 위생성과 사용자 편의성까지 강화했다.향상된 빙질과 안정적인 성능, 빠른 생산 속도로 고객들로부터 긍정적인 평가를 받고 있으며, 호텔, 카페, 베이커리, 디저트 전문점 등 여러 업종에서 활발히 활용되고 있다. 2018년 출시 이후 누적 판매량은 14,000대를 돌파했으며, 현재 전 세계 70개 국으로 수출되며 국내외 시장에서도 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.주식회사 현우인터내셔널 관계자는 “2026년을 한국소비자만족지수 1위 8년 연속 수상이라는 성과로 시작할 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 최고의 품질과 안정적인 서비스로 고객 기대에 부응하고, 기술 경쟁력과 브랜드 가치를 지속적으로 높여가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com