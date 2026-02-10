[2026 한국소비자만족지수 1위] IT 가전기기 전문업체, 에이투

에이투가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 소형가전(음향기기) 부문을 8년 연속 수상했다.에이투인터내셔널(이하 에이투)은 그간 음향기기 시장에서 탄탄한 인지도를 구축해왔으며, 헤드셋·이어폰·스피커 등 다양한 카테고리에서 높은 품질을 인정받아 왔다. 특히 합리적인 가격대에 독자적인 음향 기술을 구현하는 브랜드로 자리 잡으며 학생, 직장인, 일반 소비자 등 폭넓은 연령층의 사랑을 받아왔다. 이러한 기반을 바탕으로 에이투는 최근 시장 변화에 발맞춰 음향 제품을 넘어 새로운 분야로의 확장에도 적극 나서고 있다.특히 눈에 띄는 변화는 게이밍 제품군의 강화다. 에이투는 기존에도 게이밍 마우스 등 관련 제품을 선보여왔으나, 최근 출시한 GK5 게이밍 키보드와 GE5 게이밍 이어폰을 통해 본격적으로 게이밍 시장 공략에 속도를 내고 있다.또한 에이투는 전 제품에 대해 RoHS 인증을 획득해 안전성과 친환경 기준을 충족하고 있으며, 인천시 우수기업 및 일자리 창출 우수기업 선정 등을 통해 사회적 책임과 기업 역량을 공식적으로 인정받아왔다. 아울러 지역사회 후원 활동을 꾸준히 이어가며, 기술 중심의 기업을 넘어 신뢰를 기반으로 한 브랜드로 성장하고 있다는 평가를 받고 있다.에이투 관계자는 “오랜 기간 축적해 온 음향 기술을 바탕으로 새로운 분야로의 확장도 지속적으로 시도하고 있다”며 “앞으로도 더 나은 품질과 폭넓은 선택지를 제공하기 위해 기술 개발에 집중하고, 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com