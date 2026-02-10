[2026 한국소비자만족지수 1위] 고노부 인정 위탁교육기관, 한국이러닝인재개발원

한국이러닝인재개발원이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 교육(법정의무교육) 부문을 8년 연속 수상했다.한국이러닝인재개발원은 고용노동부에서 정식으로 인정받은 위탁기관이다. 온라인 교육에 오랜 노하우를 바탕으로 산업안전보건교육 위탁기관, 직장 내 장애인인식개선교육 지정기관, 성희롱예방교육 지정기관 등의 법정의무교육 자격을 모두 취득한 기관이다.한국이러닝인재개발원은 법정의무교육 이외에도 직무능력향상교육, 기업직업훈련카드, 국민내일배움카드 과정 등 다양한 온라인 콘텐츠를 PC와 모바일로 제공하며 원격지원을 시행하고 있다.또한 사업주의 비용 부담을 덜어주는 고용노동부의 기업직업훈련카드 사업을 통해 재직자 직무능력 향상에 필요한 과정을 여건과 수요에 맞게 수강할 수 있도록, 훈련비용을 바우처로 지원하고 있다.이외에도 한국이러닝인재개발원은 온라인 교육에 머무르지 않고, 기업의 요청 시 관리감독자 집체교육 등 오프라인 교육도 함께 진행하며 교육 서비스 영역을 확대 중이다.한국이러닝인재개발원 김영칠 대표는 “더 나은 온라인 교육을 제공하기 위해 끊임없이 연구한 노력을 고객들에게 인정받아 올해로 8년 연속 수상의 영광을 안게 돼 감사드린다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com