[2026 한국소비자만족지수 1위] 기능성 헤어케어 브랜드, 닥터포헤어(Dr.FORHAIR)

닥터포헤어가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 뷰티(샴푸) 부문을 13년 연속 수상했다.닥터포헤어는 최근 배우 박보검을 홍보모델로 발탁한 두피케어 전문 브랜드로, 대표 제품 ‘폴리젠 샴푸’의 경우 누적 판매량 3,000만 개를 돌파하며 대한민국 대표 샴푸로서의 입지를 다시 한번 입증했다.아울러 기존 포뮬러를 한층 강화한 업그레이드 버전 ‘폴리젠 씨크닝 샴푸’를 출시함에 따라 소비자들의 만족도를 더욱 끌어올렸다. 지난 10년간 축적된 소비자 피드백을 바탕으로 고객 품평과 설문은 물론 외부 전문 분석과 임상 기관 조사까지 거쳐 127번의 샘플 테스트 끝에 기존 사용 소비자는 물론 새로운 고객까지 확장할 수 있는 최적의 사용감을 구현했다는 것이 특징이다.(주)와이어트 닥터포헤어 관계자는 “폴리젠 샴푸 3,000만 개 판매 기록은 소비자들이 직접 선택해 준 결과”라며, “그 성원에 보답하고자 더욱 강력하게 업그레이드된 ‘폴리젠 씨크닝 샴푸’를 선보이게 됐다. 닥터포헤어를 통해 단 2주 만에 경험할 수 있는 빈틈없는 모발 빠짐 완화 효과를 직접 경험해 보길 바란다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com