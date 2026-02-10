[2026 한국소비자만족지수 1위] 명함 제작 전문 브랜드, 명함천사

명함천사가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(디자인전문기업) 부문을 13년 연속 수상했다.명함천사를 운영 중인 (주)지구컴즈는 2004년 설립 이후 21년간 꾸준히 성장해 온 편집디자인 전문기업으로, 기업의 로고 CI·BI를 비롯해 명함, 카탈로그, 브로슈어, 리플렛, E-Book 등 각종 홍보물의 디자인 및 인쇄 전반을 전문적으로 수행하고 있다.특히 지구컴즈는 전문가 플랫폼 ‘크몽’이 주최한 2025년 크몽 어워즈에서 2년 연속 최우수상을 수상하며, 업계의 인정과 소비자의 높은 만족도를 모두 입증했다.명함천사는 국내 유수의 디자인 샘플과 고객이 직접 편집하는 ‘셀프 디자인 시스템’을 통해 사용자 편의성을 극대화하고 있다. 특히 21년의 인쇄 노하우와 독보적인 제작 시스템으로 명함부터 스티커, 봉투 등 다양한 인쇄물에 대한 고퀄리티 원스톱 솔루션을 제공한다.관계자는 “앞으로도 고객의 니즈에 더욱 세심하게 귀 기울이며, 디자인 품질과 서비스 만족도를 지속적으로 높여 나갈 수 있도록 최선을 다할 것이다. 또한, 축적된 경험과 안정적인 시스템을 바탕으로 고객과 함께 성장하는 신뢰받는 디자인 기업으로 자리매김할 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com