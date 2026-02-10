[2026 한국소비자만족지수 1위] 우리나라 최장수 회전초밥 전문점, 시마스시

시마스시가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 일식(회전초밥) 부문을 수상했다.‘시마’는 일본어로 ‘섬(島)’을 뜻하며, 시마스시는 섬을 둘러싼 바다에서 나는 다양한 생선과 해산물들을 사용한 정통 초밥과 일식 메뉴들을 선보이는 우리나라 최장수 회전초밥 전문점이다. 1995년 롯데백화점 잠실점 오픈을 시작으로, 수도권을 비롯한 전국 25개 매장과 미국 워싱턴DC점 등 총 26개 매장을 운영하고 있다.시마스시를 전개하고 있는 (주)동민수산은 1980년대 활어 업체로 시작해 벌크회, 정통 일식을 거쳐 회전초밥에 이르기까지 대한민국 일식의 역사를 함께해 온 기업이다. 시마스시를 비롯해 프리미엄 회전초밥 전문점 ‘스시츠카무’, 판초밥&일식 전문점 ‘시장스시’, 동일본 최초의 회전초밥 브랜드 ‘헤이로쿠스시’, 스시 오마카세 ‘타이료’ 등 일식 분야의 5개 브랜드, 총 37개 매장을 운영 중에 있다.동민수산의 모든 브랜드는 본사가 운영하는 공장에서 배송되는 밥과 엄선된 식재료를 사용한 정량화된 레시피를 바탕으로 최상의 초밥을 제공하고 있다. 특히 전 매장을 직영점으로 운영하고 있어 본사가 관리하는 철저한 위생과 매뉴얼화된 서비스가 특징이다.관계자는 “2026년 상반기에는 시마스시 에버랜드점과 스시츠카무 63빌딩점을 오픈할 예정이며, 앞으로 헤이로쿠스시 외에 일본 현지 회전초밥 브랜드를 우리나라에 소개할 계획을 갖고 있다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com