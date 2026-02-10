[2026 한국소비자만족지수 1위] 에어랩 렌탈 서비스 브랜드, 케이플로밍

케이플로밍이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 온라인서비스(에어랩 렌탈) 부문을 수상했다.케이플로밍은 해외 여행객을 위한 프리미엄 헤어 스타일링 기기 에어랩 렌탈 서비스를 전문으로 운영하는 온라인 렌탈 브랜드다.전압 차이로 인해 국내용 기기 사용이 어려운 해외 지역을 여행하는 고객을 위해, 현지에서도 안정적으로 사용할 수 있는 에어랩을 별도로 준비해 대여하는 해외 사용 특화 서비스를 제공하고 있다. 현재 미국, 일본, 대만, 캐나다, 멕시코, 괌, 사이판, 하와이 등 해외 여행 수요가 높은 지역을 중심으로 서비스를 운영 중이다.케이플로밍은 단순 전달 위주의 렌탈 방식에서 벗어나, 출고부터 반납까지 전 과정을 직접 관리·운영하는 구조를 유지하고 있다. 특히 공항 수령·반납 또한 외주 전달 방식이 아닌 자체 운영 기준에 따라 현장에서 직접 관리하는 방식을 채택한 점이 특징이다.아울러 모든 기기는 정품 인증된 제품만을 선별해 운영하며, 출고 전·후 전수 점검과 1:1 정밀 검수, 살균 관리 과정을 거쳐 기기 상태와 구성품, 출고 이력을 체계적으로 관리하고 있다.수령 방식 역시 공항 수령·반납과 함께 자택으로 배송되는 택배 서비스를 병행해, 고객의 일정과 상황에 따라 보다 유연하게 선택할 수 있도록 했다.케이플로밍 관계자는 “해외에서 사용하는 렌탈 서비스일수록 기기 자체보다 운영 구조와 관리 기준이 더욱 중요하다”며 “앞으로도 출고부터 반납까지 끝까지 책임지는 운영을 통해 고객이 믿고 선택할 수 있는 렌탈 서비스를 만들어가겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com