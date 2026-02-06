HD현대일렉트릭 앨라배마주 공장. 사진=HD현대일렉트릭

HD현대의 전력기기 및 에너지 솔루션 기업인 HD현대일렉트릭이 인공지능(AI) 및 데이터 산업 인프라 투자 증가에 힘입어 호실적을 냈다.HD현대일렉트릭은 연결 기준 지난해 영업이익이 9953억원으로 전년보다 48.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다.매출은 4조795억원으로 전년 대비 22.8% 증가했다. 순이익은 7318억원으로 46.8% 늘었다.4분기 영업이익은 3209억원으로 전년 동기보다 93% 늘었다. 이 분기 매출과 순이익은 각각 1조1632억원과 2453억원이었다.이로써 HD현대일렉트릭은 2021년부터 5년 연속 매출 및 영업이익이 모두 성장세를 이어갔다.사업부문별로는 해외시장을 중심으로 한 전력기기 매출이 29.7% 성장하며 실적 확대를 견인했다.AI 산업 확대와 데이터센터 등 고전력 인프라 투자 증가에 힘입어 주력 시장인 북미의 호황도 이어졌다. 특히 유럽 시장 매출은 전년 대비 38.3% 증가해 전체 매출에서 약 10% 이상의 비중을 차지했다.연간 수주 금액은 42억 7400만 달러를 기록해, 연간 목표인 38억 2200만 달러를 초과 달성했다. 수주 잔고는 전년 대비 21.5% 증가한 67억 3100만 달러로 집계돼 중장기 성장 기반을 한층 강화했다.HD현대일렉트릭은 2026년 경영 목표로 연간 수주 42억 2200만 달러, 매출 4조 3500억 원을 제시했다.765kV 초고압변압기 등 고부가 프로젝트 중심의 선별 수주 전략을 통해 수익성을 높이는 한편, 친환경·고효율 제품 라인업을 강화해 유럽 등 글로벌 시장 점유율 확대에 나선다는 계획이다.HD현대일렉트릭 관계자는 “글로벌 전력 인프라 투자 증가로 3년 이상의 수주 잔고를 이미 확보한 상황”이라며, “환율 및 원자재 가격 등 대외 변수에 대비해 무리한 수주 확대보다는 우수 고객사와의 생산일정 예약 등을 통해 파트너십을 강화하고, 수익성 중심의 선별 수주 전략을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com