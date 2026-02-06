디벨론 53톤 대형 굴착기(DX530LC-7M). 사진=HD건설기계

올해 1월 출범한 HD현대의 건설기계 사업 통합법인인 HD건설기계는 통합 이전의 두 건설기계 계열사인 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어가 지난해 합산 매출 8조3243억원에 영업이익 4573억원을 거둔 것으로 나타났다고 6일 밝혔다.매출은 전년도 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어 합산 실적과 비교해 10%, 영업이익은 22%가량 증가했다.이는 양사 실적을 단순 합산한 것으로, 내부거래를 통해 중복으로 산정된 일부 매출을 제외하면 수치가 변동될 수 있다.회사별로 보면 HD현대건설기계는 지난해 매출 3조7765억원, 영업이익 1709억원을 기록했다. 매출은 전년 대비 9.8% 늘었지만, 영업이익은 10.3% 감소했다.특히 신흥시장과 유럽, 중국 지역에서 두드러진 성장세를 보였다. 신흥시장의 경우 마이닝(광산) 및 인프라 개발이 지속됨에 따라 전년 대비 매출이 21% 증가했다. 유럽과 중국도 수요 개선세에 힘입어 각각 18%, 26% 성장했다.HD현대인프라코어는 지난해 매출 4조5478억원에 영업이익 2864억원을 기록했다. 전년 대비 매출은 10.5%, 영업이익은 55.5% 증가했다.매출 확대 및 판가 인상, 프로모션 비용 감소 등에 따라 영업이익이 큰 폭으로 개선됐다.사업 부문별로 살펴보면, 건설기계 부문은 중남미와 아프리카를 중심으로 한 신흥시장의 인프라 투자 및 자원 개발 수요 증가가 매출 성장을 견인했다. 북미와 유럽 등 선진 시장 또한 경기 회복과 기저효과에 힘입어 전년 대비 매출이 증가했으며, 중국은 사업 재편 효과로 전년보다 56% 상승했다.엔진 부문도 발전기 및 방산, 차량 등 품목별 고른 수요 확대로 안정적인 성장세를 이어갔다. 지난해 1조 3264억원의 매출을 달성했으며, 영업이익률 14.3%로 3년 연속 두 자릿수 영업이익률을 기록했다.아울러 올해 준공되는 군산 엔진 신공장을 통한 매출 확대를 회사측은 기대했다.HD건설기계 관계자는 “글로벌 업황 회복세에 발맞춰 통합의 시너지와 권역별 영업 전략을 강화해나갈 것”이라며, “지속 성장을 위한 미래 기술경쟁력 확보와 더불어, 성장 잠재력이 높은 AM(애프터마켓)과 엔진, 컴팩 사업 등 수익원 다각화에도 최선을 다하겠다”고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com