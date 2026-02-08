IGM트렌드조찬, 현대경제연구원 주원 본부장 초청 ‘2026 경제 전망’ 강연

IGM트렌드조찬

국내 주요 기업의 최고경영자(CEO) 및 임원을 대상으로 매월 진행되는 IGM트렌드조찬의 ‘경제 전망’ 강의가 성공적으로 마무리했다.8일 IGM트렌드조찬에 따르면 지난 6일 진행한 이번 강연은 현대경제연구원 주원 연구본부장을 초청해 글로벌 및 한국 경제 전망과 주목해야 할 주요 리스크를 주제로 진행했다.이날 주 본부장은 “2026년 한국 경제는 전년보다는 나은 성장 흐름을 보이겠지만 G2 리스크와 기술 전환기에 따른 중장기 저성장이 지속될 가능성이 있다”며 “기업은 ‘그레이 스완(예측 가능하지만, 대응이 어려운 위험)’과 같은 대외적 위기에 대비해 조직의 유연성과 민첩한 대응 역량을 확보하는데 집중해야 한다”고 강조했다.그는 주요 그레이 스완 요인으로 ▲AI 시대로의 전환 과정에서 나타나는 기술 체화기에 따른 중장기 저성장 ▲장기간 유동성 확대 이후 자산시장 버블 붕괴 가능성 ▲높은 대중국 의존도에 따른 구조적 리스크 ▲정부 부채 확대에 따른 글로벌 재정위기 확산 가능성 ▲고위험 신종 감염병 출현에 따른 공급망 붕괴 위험 등을 제시했다.특히 새로운 기술이 산업 전반에서 실제 수익을 창출하기까지 시간이 소요되는 ‘기술 체화기’ 동안 투자 대비 성장 둔화가 일어날 수 있다는 점을 짚으며 단순한 생산성 향상 기대에 머무르기 보다 수익성 관점에서 기업 포트폴리오를 면밀히 점검해야 한다고 설명했다.아울러 향후 환경에서는 장기 계획이나 목표 수립보다 조직의 유연성과 구성원의 대응 역량을 강화하는 것이 중요하며, 시장 상황을 민첩하게 판단하고 실행할 수 있는 리더십이 핵심 경쟁력이 될 것이라고 강조했다.강연에 참석한 온·오프라인 원우들은 “글로벌 및 국내 경제 상황을 구조적으로 이해할 수 있었다”, “향후 5년 내외 변수에 대비한 포트폴리오 다각화에 참고할 시사점을 얻었다”는 반응을 보였다.IGM트렌드 조찬을 운영하는 IGM세계경영연구원 관계자는 “이번 강연은 현상 분석 중심의 경제 전망을 넘어 구조적 리스크에 대비하는 경영 관점의 통찰을 제공했다”며 “앞으로도 경영 리더들이 빠르게 변하는 환경을 포착하고 전략적 판단에 활용할 수 있는 인사이트 중심의 강연을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.김태림 기자 tae@hankyung.com