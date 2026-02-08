사진=뉴스1

올해 국가공무원 9급 공채 선발시험에 10만명 넘는 지원자가 몰렸다.8일 인사혁신처에 따르면 올해 9급 공채 응시 원서 접수 결과, 선발 예정 인원 3802명에 10만8718명이 지원해 평균 28.6대 1의 경쟁률을 기록했다.9급 공채 경쟁률은 2024년 21.8대 1로 32년 만에 최저치를 기록한 바 있다. 이후 지난해 24.3대 1에 이어 올해까지 2년 연속 상승세다.올해는 근로감독·산업안전 분야 7급 인력이 500명 늘면서 9급 선발 인원이 지난해(4330명) 보다 줄었다. 하지만 지원자는 3600여명 증가해 경쟁률 상승으로 이어졌다.직군별로는 과학기술 직군이 38.3대 1, 행정 직군이 27.4대 1을 기록했다.과학기술 직군 중에선 시설직(시설조경)이 189대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였으며, 행정 직군에서는 행정직(교육행정)이 509.4대 1로 최고치를 기록했다.지원자의 평균 연령은 30.9세로 지난해(30.8세)와 큰 차이가 없었다. 연령대별로는 20∼29세 지원자가 5만5천253명(50.8%)으로 가장 많았고, 30∼39세 4만162명(36.9%)으로 뒤를 이었다. 40∼49세 1만1천69명(10.2%), 50세 이상 1천615명(1.5%), 20세 미만 619명(0.6%) 순이었다.올해 필기시험은 4월 4일 실시된다. 시험 장소는 3월 27일 국가공무원 채용시스템에 발표된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com