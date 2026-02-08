서울에 사는 2030 세대 무주택 가구주가 약 100만 가구로 집계돼 역대 최대치를 기록했다.경기·인천까지 범위를 넓히면 수도권 청년 무주택 가구는 약 205만에 달했다.수도권 쏠림 현상에 높은 집값과 제한적인 주택 공급이 겹치면서 청년들의 주택진입 장벽이 갈수록 높아지고 있는 상황이 반영된 것으로 보인다.8일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 2024년 기준 전국 39세 이하(가구주 기준) 무주택 가구는 361만2321가구로 2015년 관련 통계 작성을 시작한 이래로 가장 많았다.수도권은 204만5634가구로, 지난 2022년 처음 200만을 넘은 이후로 계속 오르고 있다.이 중 서울에 거주하는 무주택 가구는 99만2856가구로 집계됐다. 서울의 39세 이하 무주택 가구는 2015년 79만9401가구에서 계속 증가세를 보여 2020년 처음으로 90만 가구를 넘어섰고 이후 4년 만에 100만 가구에 육박하게 됐다.‘내 집 마련’에 성공한 청년 가구는 계속해서 줄어들고 있다.2024년 기준 자가를 보유한 39세 이하 청년 가구는 총 128만8천440 가구로, 이 중 수도권은 66만6640가구이며 서울은 21만6129가구인 것으로 파악됐다. 모두 관련 통계 집계 이후 가장 최소치다.전국 39세 이하 가구의 주택 소유율은 26.3%, 수도권은 24.6%, 이 가운데 서울은 17.9%에 불과했다.청년들의 주거 비용 부담도 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타났다.데이터처의 가계동향조사에 따르면 작년 3분기 기준 39세 이하 가구주의 월평균 월세 지출은 21만4000원으로, 2019년 통계 개편 이후 가장 높은 수준이었다.월세 증가율은 한때 둔화하기도 했으나 3분기 들어 전년 동기 대비 11.9% 급등하며 다시 오름세를 탔다.전세나 매매를 위해 대출을 이용한 경우도 부담이 늘어났다.작년 3분기 39세 이하 가구주의 월평균 이자 비용은 16만6000원으로, 전 연령대 중 유일하게 3분기 연속 비용이 증가했다. 주택담보대출 규모가 통상적으로 큰 40대에 이어 두 번째로 많은 수준이다.그러나 소득 여건은 반대로 악화하고 있다.작년 3분기 39세 이하 가구의 월평균 소득(503만6000원) 증가율은 0.9%에 그쳐 전 연령대 중 가장 낮은 수준을 보였다. 세금과 이자를 제외한 처분가능소득(410만2000원) 증가율도 1.2%에 그쳤다.저축이나 자산 형성의 재원이 되는 흑자액(124만3000원) 또한 2.7% 줄어들어 전 연령대 중 유일하게 2분기 연속 감소했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com