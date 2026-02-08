국민의힘 나경원 의원이 종교탄압, 쿠팡 공격 등으로 이재명 정부가 미국으로터 신뢰를 완전히 잃었다고 성토했다.8일 나 의원의 SNS에 따르면 그는 “이재명 정부가 미국으로부터 완전히 신뢰를 잃었는데 미국 측의 외교신호를 보면 그 원인을 알 수 있다”고 지적했다.나 의원은 첫 번째 원인으로 종교탄압을 들었다. 그는 “지난해 8월 최초 한미 정상회담시 종교탄압에 대해 트럼프 대통령이 이미 공개제기 한 바 있다”며 “그럼에도 이재명 정부는 손현보 목사 구속수사에 사실상 교회폐쇄 민법개정까지 추진, 통일교 신천지 종교몰이에 기승전 기독교 탄압을 계속 이어가고 있다”고 밝혔다.이어 “이재명 정부의 쿠팡 공격은 쿠팡노조의 민노총탈퇴, 새벽배송금지, 쿠팡 퇴직금 사건을 빌미로 한 엄희준 대장동사건 수사검사에 대한 압박 등으로 이어지며 미국과의 통상 쟁점으로까지 스스로 비화시켰다”고 비판했다.나 의원은 “대만 문제를 중국 내정으로 몰아준 셰셰 발언, 하나의 중국을 앞장서 재확인한 중국매체 인터뷰 등 미국은 이례적으로 이재명 정부에 대한 중국의 개입 우려를 내비친 바 있다”며 “결국 미국의 신국방전략에서 핵우산 표현이 제외됐다”고 밝혔다.또 “핵 잠수함 추진문제도 처음부터 구체성 없던 약속이었던 만큼 조심스레 다루었어야 할 사안인데 미국 반대가 노골화되며 적신호가 들어왔다”고 평가했다.이어 “미국은 여기에 더해 한국산 제품 관세를 15%에서 25%로 다시 인상하는 문안을 연방 관보에 게재하기 위한 절차까지 진행 중”이라며 “위기 중의 위기”라고 우려했다.나 의원은 “이재명 대통령은 한밤 중에 SNS 정치 할 시간이 있다면 국익을 위한 신뢰회복 노력에 나서야 한다”며 “종교탄압을 즉시 중단하고 기독교를 향한 편향적 탄압을 그만둬야한다”고 강조했다.또 “쿠팡 문제 또한 합당한 법 집행과 공정한 규제만 남기고 정치적 보복과 과도한 여론몰이를 즉시 중단해야 한다”고 촉구했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com