홈 한경BUSINESS [속보] 민주 "정청래, 특검 추천 논란으로 대통령께 누 끼쳐 죄송" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202602081493b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.08 11:48 수정2026.02.08 11:48 강홍민 기자 민주 "정청래, 특검 추천 논란으로 대통령께 누 끼쳐 죄송"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 "일당 100만원인데"...일할 사람이 없다 '충격' [속보]조국, 민주당에 '합당' 최후통첩..."13일까지 결정하라" “이 주식 아직 살아 있어요?” 1000원짜리 동전주 퇴출 되나 “결혼반지도 부담” 금값 예물 시장 흔드나 “반도체학과 보다 결국 의대” 자연계열 의대 쏠림 지속