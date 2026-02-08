사진=뉴스1

조국 조국혁신당 대표는 더불어민주당의 합당 제안과 관련해 “설 연휴가 시작되는 13일까지 공식적이고 공개적인 답변이 없으면 합당은 없는 것으로 하겠다”고 8일 밝혔다.조 대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 “설 연휴가 시작되는 13일 전까지 민주당의 공식 입장을 결정해 달라”면서 “13일까지 공식적이고 공개적인 답변이 없으면 조국혁신당은 합당은 없는 것으로 하겠다”고 전했다.그는 또 민주당을 향해 “합당하지 않고 별도 정당으로 선거 연대를 이룰 것인지, 아니면 선거 연대도 하지 않을 것인지, 또는 하나의 정당 안에서 가치와 비전 경쟁을 할 것인지 명확하게 선택해 달라”고 했다. 그러면서 “정청래 민주당 대표와의 만남을 제안한다”고 했다.일각에서 정청래 대표와 조국 대표가 합당을 위해 밀약을 한 것 아니냐고 주장하는 것과 관련해 조 대표는 “어떠한 밀약도 없었다. 또 지분 논의도 없었다”고 했다. 앞서 동아일보는 ‘합당 절차 및 추진 일정 검토(안)’이라는 제목의 민주당 내부 문건에 ‘현 지도부 승계 범위 및 통합 지도부 내 조국혁신당 측 배분 비율(지명직 최고위원 등) 합의’는 내용이 포함됐다고 보도했다.조 대표는 “새 정부 출범 1년도 지나지 않은 시점에 당권과 차기 대권을 염두에 두고 격렬한 권력 투쟁을 벌인 집권여당이 있었느냐”고 했다. 그러면서 “게다가 그 권력 투쟁에서 이기기 위해 합당 제안을 받은 우당인 조국혁신당과 대표인 저에 대해 허위 비방을 퍼부었다”고 했다. 이어 “저와 조국혁신당을 내부 권력투쟁에 이용하지 말라. 우당에 대한 기본적 예의를 지켜달라”고 했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com