"일당 100만원인데"...일할 사람이 없다 '충격'

경남 합천군 공중보건의들의 복무기간이 오는 4월 대거 만료되면서 의료 공백 우려가 높아지고 있다.7일 합천군에 따르면 현재 복무 중인 공중보건의 27명 가운데 의과·치과·한의과를 포함한 17명 약 63%)이 오는 4월 복무가 끝난다.군 보건소는 진료 차질을 막기 위해 일반의 자격의 관리 의사 1명을 채용하기로 하고 공개 모집을 진행 중이다.문제는 지원자가 없다는 사실이다.지난달 초 진행된 1차 공고에서는 일당 60만원을 제시했지만 지원자가 없었다. 이후 2차 공고에서 일당을 100만원까지 올린 상태다. 월 기준(20일 근무) 약 2천만원 수준의 고액 보수임에도 여전히 지원자는 나타나지 않았다.군은 지난달 28일부터 이달 12일까지 3차 공고를 진행 중이지만 문의만 일부 있을 뿐 지원 사례는 없는 것으로 알려졌다.합천은 면적이 983.58㎢로 서울시의 약 1.6배에 달할 정도로 넓지만, 인구 밀도가 낮고 고령화율이 40%에 육박해 지역 내 공공의료 의존도가 절대적이다.여기에 신규 공보의 배정 전망도 밝지 않다. 군은 보건복지부와 경남도로부터 올해 배정 인원이 예년보다 크게 줄어들 수 있다는 안내를 받은 상태다.군은 관계 기관과 협력해 다양한 방안을 검토하는 등 인력 확보에 총력을 다할 방침이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com