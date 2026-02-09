'두쫀쿠 맵'도 하루 만에…토스, 아이디어 창업 문턱 낮췄다

앱인토스 제휴 미니앱 1000개 돌파

이는 지난 7월 정식 출시 이후 약 7개월, 토스 앱 내에서 첫 미니앱을 선보인 시점부터 계산하면 약 10개월 만에 거둔 성과다. 정식 출시 이후 하루 평균 4.8개 미니앱이 토스 생태계로 유입된 셈이다. 누적 이용자 수는 5,100만 명을 넘어섰다.

앱인토스의 초기 성장을 이끈 '게임' 분야는 업계의 확실한 성장 모델로 자리매김했다. 별도 앱 설치 없이 즉시 실행 가능한 편의성이 게임 개발자의 니즈와 맞물려 성공사례가 잇따르고 있다.

대표적인 사례가 게임 '돌돌디'를 개발한 '마나바바'다. 당시 경영난으로 사무실 철수까지 고려하던 이 회사는 앱인토스와 제휴 후 월 매출 2억 1000만원을 돌파하며 재도약의 발판을 마련하는 데 성공했다.

비게임 분야도 빠르게 확장되고 있다. 현재 비게임 미니앱은 전체의 60% 이상을 차지하며, 일상·건강·인공지능(AI) 등 다양한 분야로 영역을 넓히고 있다.

자연어 설명만으로 코드를 구현하는 ‘바이브코딩’ 기술로 총 20개 서비스를 선보인 인디 개발자, 한 달 만에 미니앱 5개를 출시해 월 매출 2500만 원을 달성한 1인 개발자 등도 앱인토스를 통한 실질적인 창업 성공 사례로 꼽힌다.

단순한 제휴처 확대를 넘어 파트너사들의 서비스의 지속성 측면에서도 주목할 만한 성과를 보였다. 지난 10개월간 앱인토스와 제휴한 파트너사 중 95%가 현재까지 서비스를 운영하고 있는 것으로 나타났다. 이는 앱 개발과 창업 과정에서 가장 큰 장벽인 초기 사용자 확보 문제를 해결하고, 안정적인 운영 기반을 제공한 결과로 풀이된다고 회사 측은 설명했다.

토스 관계자는 “‘두쫀쿠 맵’의 경우 제휴 논의부터 미니앱 개발 및 출시까지 단 하루 만에 이뤄졌다”며 “앞으로도 누구나 아이디어만 있다면 빠르고 가볍게 앱을 선보일 수 있는 생태계를 만들어 창업이 쉬워지는 사회적 분위기 조성에 기여하겠다”고 말했다.



김태림 기자 tae@hankyung.com

