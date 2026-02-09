서울 시내 한 대형마트에 설탕 제품들이 진열되어 있다. 이재명 대통령은 이날 X(구 트위터)를 통해 첨가당을 과다하게 사용하는 기업에 '설탕 부담금'을 부과하는 방안을 거론했다./2026.1.28 사진=한경 임형택기자

최근 이재명 대통령이 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 설탕세 논의에 불을 지핀 가운데 국민 6명 중 1명은 당을 과잉 섭취하는 것으로 나타났다.9일 질병관리청이 국민건강영양조사를 이용해 분석한 당 섭취 현황에 따르면 우리 국민의 총 당 섭취량은 2020년 58.7ｇ에서 2023년 59.8ｇ으로 늘었다.2016년 67.9ｇ에 비하면 감소했지만 2020년∼2022년 3년간은 58ｇ대를 유지하다가 2023년 다시 59.8ｇ으로 증가했다.특히 총 에너지 섭취량 중 당을 통한 에너지 비율이 20%를 넘는 ‘당 과잉 섭취자’ 비율은 2023년 16.9%로 약 6명 중 1명꼴이었다.연령대로는 1∼9세에서 26.7%로 가장 높아 전 연령대 중 유일하게 20%를 넘겼다. 이어 0∼18세(17.4%), 19∼29세(17.0%) 순으로 어린이·청소년과 청년층의 당 과잉 섭취 비율이 상대적으로 높았다.성별로는 여성이 21.0%로 남성(12.9%)보다 높게 나타났다.당 섭취량의 주요 급원은 음료·차류가 1위를 차자했으며 과일류, 유제품·빙과류, 빵·과자류가 뒤를 이었다. 당 과잉 섭취자는 그렇지 않은 사람보다 음료와 과일 섭취량이 3배 이상 많았다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com