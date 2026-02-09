9일 질병관리청이 국민건강영양조사를 이용해 분석한 당 섭취 현황에 따르면 우리 국민의 총 당 섭취량은 2020년 58.7ｇ에서 2023년 59.8ｇ으로 늘었다.
2016년 67.9ｇ에 비하면 감소했지만 2020년∼2022년 3년간은 58ｇ대를 유지하다가 2023년 다시 59.8ｇ으로 증가했다.
특히 총 에너지 섭취량 중 당을 통한 에너지 비율이 20%를 넘는 ‘당 과잉 섭취자’ 비율은 2023년 16.9%로 약 6명 중 1명꼴이었다.
연령대로는 1∼9세에서 26.7%로 가장 높아 전 연령대 중 유일하게 20%를 넘겼다. 이어 0∼18세(17.4%), 19∼29세(17.0%) 순으로 어린이·청소년과 청년층의 당 과잉 섭취 비율이 상대적으로 높았다.
성별로는 여성이 21.0%로 남성(12.9%)보다 높게 나타났다.
당 섭취량의 주요 급원은 음료·차류가 1위를 차자했으며 과일류, 유제품·빙과류, 빵·과자류가 뒤를 이었다. 당 과잉 섭취자는 그렇지 않은 사람보다 음료와 과일 섭취량이 3배 이상 많았다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지