기증자 홍연복 씨(한국장기조직기증원 제공)

은퇴 후 환경미화원으로 일해온 60대가 뇌사 장기기증으로 2명의 생명을 살리고 하늘의 별이 됐다.9일 한국장기조직기증원에 따르면 홍연복(66) 씨는 지난해 12월 4일 고려대 안암병원에서 양쪽 신장을 기증했다. 홍 씨는 지난해 11월 15일 퇴근 후 귀가하다가 교통사고를 당했다. 직후 병원으로 이송됐지만, 안타깝게도 뇌사 판정을 받았다.유족에 따르면, 강원도 춘천에서 1남 3녀 중 둘째로 태어난 홍 씨는 밝고 활동적인 성격으로 주변 사람들에게 늘 자상했던 것으로 전해졌다.홍 씨는 정년퇴직 후 시설관리공단에서 시니어 인턴 환경미화원으로 일했다. 쉬는 날에는 강아지와 산책을 하고 트로트 음악을 즐겨 들었으며 임영웅 콘서트에 꼭 한번 가보고 싶다는 이야기를 자주 했다.홍 씨의 아들 민광훈 씨는 "어머니, 저희 두 아들 키우기가 힘들고, 고생이었을 텐데 너무 감사해요. 좀 더 오래 살아계셔서 손주도 보고 했으면 좋았을 텐데 하늘에서는 편히 쉬세요. 그곳에서 행복하고, 가끔 꿈에라도 찾아와주세요. 또 만나요. 엄마"라고 인사를 전했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com