사진=연합뉴스

설 차례상 차림에 필요한 물품의 구매 비용이 작년보다 4% 넘게 올랐다.서울시농수산식품공사는 9일 ‘설 차례상 차림 비용’을 발표했다. 설 성수기 가격 정보를 제공하기 위해 서울 대형마트, 전통시장, 가락시장(가락몰) 등 25곳을 조사했다.공사는 매년 설과 추석 명절 차례상 차림에 필요한 성수품 34개(6~7인 가구 기준) 품목 구매비용을 조사해 발표한다.올해 설 전통시장 구매비용은 23만 3782원으로 전년보다 4.3% 상승했다. 대형마트 구매비용은 27만 1228원으로 전년보다 4.8% 올랐다.전통시장은 임산물(곶감·대추), 나물(고사리·깐도라지), 수산물(조기·동태), 축산물(소고기·돼지고기·닭고기)이 특히 더 저렴했다. 대형마트는 과일(사과·배), 가공식품(청주·식혜)의 가격이 전통시장보다 낮았다.가락몰 구매비용은 20만 5510원으로 전년 대비 4.3% 하락했다. 가락몰은 가락시장 내 종합 식자재 시장이다. 가락몰 구매비용은 전통시장보다 12.1%, 대형마트보다 24.2% 낮은 수준이다.가락몰은 다른 유통업체보다 축산물(소고기·돼지고기·닭고기), 수산물(다시마·북어포)의 가격이 특히 낮았다. 과일 중 곶감, 배 등 일부 품목이 대형마트보다 저렴했다.설 성수기를 앞두고 과일은 대체로 안정적인 가격이 유지될 전망이다. 채소는 전반적으로 생산량이 증가하고 생산이 양호해 수급과 가격이 안정적일 예정이다.축산물은 고병원성 조류 인플루엔자(AI) 확산과 사육·도축 감소로 가격이 오를 전망이다. 수산물은 환율 상승 등 외부 요인으로 수입 원가가 올라 가격이 오를 것으로 예상된다.이번 조사는 설 명절 연휴 2주 전인 지난달 29일 진행됐다. 서울시 물가 조사 모니터단과 공사 어르신 일자리 가격조사요원 총 10명이 전통시장 16곳, 대형마트 8곳, 가락몰을 방문해 조사했다. 설 성수품 도매가격과 물량 자료는 공사 누리집에서 이달 13일까지 확인 가능하다.공사는 설맞이 소비 촉진을 위해 환급 행사를 진행한다. 2월 10일부터 14일까지 가락몰에서 국내산 농축수산물을 일정 금액 이상 구매하면 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 구매 금액이 3만 4000원 이상이면 1만원, 6만 7000원 이상이면 2만원을 환급한다. 예산이 소진되면 조기 종료될 수 있다.문영표 서울시농수산식품공사 사장은 “공사는 설 성수기 농수축산물 유통이 원활히 이뤄지도록 철저히 대비하고 지원하겠다”며 “시민 체감형 물가 안정에 기여할 수 있도록 지속 노력하겠다”고 밝혔다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com