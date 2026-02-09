울산 경남아너스빌 시그니처 투시도

SM그룹의 건설부문 계열사 삼환기업이 울산광역시 동구에 조성하는 ‘울산 경남아너스빌 시그니처’가 2월 9일 홍보관을 열고 본격 분양일정에 돌입한다.삼환기업이 시행, 시공을 맡은 ‘울산 경남아너스빌 시그니처’는 동구 방어동 일원에 위치하며, 지하 3층~지상 39층, 2개 동, 총 197실로 구성된 주거형 오피스텔이다. 전 실이 전용면적 84㎡ 단일면적으로 설계됐으며, 타입별로 4실 구성과 드레스룸, 팬트리 등의 넉넉한 수납공간 등을 마련해 공간 활용성을 높인 것이 특징이다. 올해 5월부터 바로 입주가 가능하다.이번 ‘울산 경남아너스빌 시그니처’ 분양은 최근 울산 지역 부동산 시장이 점진적인 회복 흐름을 보이는 가운데, 실수요와 투자 수요 모두를 겨냥한 신규 공급이라는 점에서 의미가 크다는 평가다.실제 단지는 높은 상품완성도를 갖춰 아파트 수준 이상의 주거 여건을 누릴 수 있다. 특히 최고 39층 높이로 조성되는 만큼, 대부분의 층에서는 스카이뷰와 파노라마 오션뷰를 누릴 수 있어 조망 프리미엄도 기대된다. 현재 공정이 상당 부분 진행돼 준공 시점에는 고객이 직접 현장에서 내외부와 규모감 등을 확인하고 계약 등의 의사결정 하는 것도 가능한 점도 메리트다.입지 여건도 탄탄하다. 단지는 방어진순환도로를 비롯해 문재사거리, 문현로, 꽃바위로, 울산대교 등 주요 도로망과 인접해 울산 전역으로의 이동이 수월한 쾌속 교통환경을 갖췄다. 여기에 HD현대중공업 직주근접 입지를 비롯해 근린공원, 문현시장, 홈플러스, 동구청 등 다양한 생활 편의시설이 가까워 주거 편의성이 높다. 상진초·방어진초·화암중학교·문현고등학교 등 교육시설도 인근에 위치해 있어 안정적인 교육 환경까지 함께 누릴 수 있다.SM그룹 건설부문 관계자는 “그동안 ‘울산 경남아너스빌 시그니처’는 공사가 진행되면서 기대감이 꾸준히 이어져 왔는데 2월 9일 홍보관 그랜드 오픈 소식이 본격적으로 전해지면서 수요자들의 관심도 역시 한층 높아지고 있다”고 말했다. 이어 “오는 5월부터 바로 입주가 가능한 데다 주요 산업시설과 인접한 입지, 주거에 특화된 상품 경쟁력을 갖춘 만큼 실거주와 임대 운영을 함께 고려하는 수요자들의 관심도 지속될 것으로 보인다”고 덧붙였다.한편, 2월 9일 그랜드 오픈한 '울산 경남아너스빌 시그니처'의 홍보관은 울산광역시 동구 일산동 일원에 위치해 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com