사진=연합뉴스 제공

이준석 개혁신당 대표가 이재명 대통령의 부동산 정책에 대해 강하게 비판했다.9일 이 대표의 SNS에 따르면 그는 “다주택자 규제를 넘어 1주택자까지 투기꾼으로 몰고 있다”고 지적했다.이 대표는 대한민국 헌법 제14조인 ‘거주·이전의 자유’를 언급하며 비주거 1주택자에 대한 규제가 사실상 국민의 이동을 봉쇄하는 조치라고 주장했다.특히 서울에서 근무하다 지방으로 발령이 나 기존 주택을 임대하고 지방에서 전세로 거주하는 사례를 들며 “투기와는 거리가 먼 평범한 직장인들까지 규제 대상이 되고 있다”고 언급했다.이 대표는 이러한 규제가 반복되면 양도소득세와 취득·등록세 부담으로 이어진다고도 했다.거주 이전을 위해 집을 팔고 다시 사는 과정에서 내 집의 상당 부분을 국가에 헌납하게 된다는 설명이다.이 대표는 “법률상 이동을 금지하지 않아도 실질적으로 이동을 봉쇄하는 것”이라며 “감옥 문을 열어놓고 밖에 지뢰밭을 깔아놓은 것을 자유라고 부를 수 있느냐”고 표현했다.이어 “대림동의 집을 전세 주고 판교로 전세를 옮기지 못하게 된 평범한 개발자보다 28년간 보유한 분당 아파트에서 24억 원의 시세차익과 재건축 수혜를 동시에 기대하는 대통령의 선택이 오히려 더 명확해 보인다”며 “부동산 규제를 내놓을 때마다 대통령 본인의 삶이 반례가 되고 있다”고 꼬집었다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com