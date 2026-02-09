신세계, 지난해 4Q 영업익 1725억원…백화점·임대업 호조

지난해 4분기 연결 매출 3조4196억원, 영업이익 1725억원

㈜신세계가 지난해 4분기 연결 기준 총매출 3조4196억원, 영업이익 1725억원을 기록했다. 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 7.3%, 66.5% 늘었다. 지난해 누적 총매출은 12조77억원, 영업이익 4800억원이다. 매출은 4.4% 늘었고, 영업이익은 0.6% 증가했다.백화점 사업부문은 4분기 총매출 2조1535억원, 영업이익 1433억원이다. 매출은 7.2%, 영업이익은 18.6% 올랐다. ‘하우스오브신세계’ IP 확장, 트렌디한 팝업스토어 유치 등의 영향이다. 연간 총매출은 7조4,037억원, 영업이익은 지난해와 비슷한 4061억원이다.특히, 신세계는 지난해 4분기에만 외국인 매출액이 70% 성장, 연간 6000억원대 중반의 외국인 매출을 기록하는 등 큰 폭의 성장세를 보였다.자회사 실적도 긍정적이다. 면세점을 운영하는 신세계디에프는 지난해 4분기 매출 5993억원, 영업이익 20억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 7.9% 늘었고 영업이익은 흑자 전환했다.신세계라이브쇼핑은 4분기 매출 906억원, 영업이익 61억원을 써냈다. 매출은 소폭 감소했지만 영업이익은 12억원 증가했다.패션·뷰티 사업을 담당하는 신세계인터내셔날은 4분기 매출 3443억원, 영업손실 28억원을 기록했다. 인터내셔날은 올해 글로벌 사업 확장과 M＆A, 성장 중심 조직문화 혁신을 바탕으로 수익성을 극대화할 계획이다.신세계까사는 지난해 4분기 매출액 626억원, 영업손실 29억원을 기록했다. 매출과 영업이익 모두 악화했다. 신세계센트럴은 임대 수익과 호텔 매출 증가로 4분기 매출액 1099억원, 영업이익 292억원을 달성했다. 매출은 13.2% 늘었고, 영업이익은 65억원 증가했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com