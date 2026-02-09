한성숙 중소벤처기업부 장관 사진=한경 김병언 기자

정부 국무위원 중 가장 많은 4채의 주택을 보유하고 있는 한성숙 중소벤처기업부(이하 중기부) 장관이 자신이 소유한 4채의 주택 중 3채에 대해 매각 절차를 시작했다고 9일 밝혔다.정부 공직자윤리위원회의 공직자 수시 재산 등록 사항에 따르면 한 장관은 ▲서울 송파구 잠실동 아파트(27억3981만원) ▲서울 종로구 삼청동 단독주택(15억원) ▲경기 양평군 단독주택(6억3000만원) ▲서울 강남구 역삼동 오피스텔(20억7463만원)을 본인 명의로 소유하고 있다. 이중 삼청동 단독주택은 한 장관이 실거주 중이다.한 장관은 이재명 정부의 강력한 다주택자 규제에 발맞춰 결국 처분을 택한 것으로 보인다. 특히 한 장관은 공직자 다주택자 이슈가 불거질 때마다 수차례 이름이 거론됐다.지난 4일 기준 양평군 단독주택과 역삼동 오피스텔은 이미 매물로 나온 상태였다.한편 청와대 참모진도 주택 매각에 나섰다. 다주택을 보유한 강유정 대변인이 경기 용인시 아파트를 김상호 춘추관장이 서울 강남구 다세대 주택을 부동산 매물로 내놓은 것으로 알려졌다.송미령 농림축산식품부 장관도 모친에게 상속받은 주택의 매각을 추진 중이라고 밝힌 바 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com