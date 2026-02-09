이들 투자자들은 전 세계 금·은 구매량의 3분의 1을 사들이며 시장을 흔들고 있기 때문이다.
8일(현지 시각) 미국 월스트리트저널(이하 WSJ)은 ‘금·은 광풍 뒤의 중국 아줌마(Auntie) 투자자들’이라는 제목의 기사를 통해 중국의 귀금속 열풍을 조명했다.
세계금협회(WGC)에 따르면 지난해 한 해 동안 중국 투자자들은 골드바와 금화 약 432t을 사들였으며 이는 전년 대비 28% 증가한 수치로 지난해 전 세계 골드바·금화 구매량 중 3분의 1에 해당한다.
WSJ는 중국에서 부동산 경기가 침체되고 주식시장이 변동성이 크며 은행 금리는 낮아 마땅한 투자처가 부족하다고 전했다.
이에 “노련한 중년 여성 투자자부터 Z세대까지 금 투자에 몰려들고 있다”고 분석했다.
특히 중국에선 위챗과 알리페이 등을 통해 금 ETF(상장지수펀드) 같은 귀금속 상품을 쉽게 매수할 수 있어 투자 접근성도 높아졌다. 이에 지난해 중국에서는 금 ETF 자금 유입이 사상 최대치를 기록했다.
또 WSJ는 금 시장과 보석상에는 골드바, 유리병에 담긴 ‘황금 콩’ 등을 구매하려는 사람들의 줄을 서는 모습도 전했다.
금·은 가격은 국제적으로 각국 중앙은행의 매입 확대와 달러 약세의 영향으로 상승세를 이어갔다. 이에 따라 금값은 지난해 60% 은값은 150%이상 올랐다.
하지만 최근 시장 상황이 급변했다. 지난달 30일 도널드 트럼프 미국 대통령이 차기 연방준비제도 의장으로 케빈 워시 전 연준 이사를 지명한 뒤 달러 가치가 급등하면서 금·은 가격은 급락했다. 이날 하루에만 금 현물은 약 9%, 은 현물은 26.4% 하락했다.
이처럼 가격 변동이 커지자 중국에서도 혼란이 확산됐다. 소셜미디어에는 개인 투자자가 피해를 봤다는 글이 이어졌고 일부 중국 은행은 귀금속 투자 관련 대출 한도를 제한하기도 했다.
