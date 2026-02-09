사진=연합뉴스 제공

금과 은 가격의 변동성이 커진 가운데 최근 중국의 중년 여성 투자자들의 주목받고 있다.이들 투자자들은 전 세계 금·은 구매량의 3분의 1을 사들이며 시장을 흔들고 있기 때문이다.8일(현지 시각) 미국 월스트리트저널(이하 WSJ)은 ‘금·은 광풍 뒤의 중국 아줌마(Auntie) 투자자들’이라는 제목의 기사를 통해 중국의 귀금속 열풍을 조명했다.세계금협회(WGC)에 따르면 지난해 한 해 동안 중국 투자자들은 골드바와 금화 약 432t을 사들였으며 이는 전년 대비 28% 증가한 수치로 지난해 전 세계 골드바·금화 구매량 중 3분의 1에 해당한다.WSJ는 중국에서 부동산 경기가 침체되고 주식시장이 변동성이 크며 은행 금리는 낮아 마땅한 투자처가 부족하다고 전했다.이에 “노련한 중년 여성 투자자부터 Z세대까지 금 투자에 몰려들고 있다”고 분석했다.특히 중국에선 위챗과 알리페이 등을 통해 금 ETF(상장지수펀드) 같은 귀금속 상품을 쉽게 매수할 수 있어 투자 접근성도 높아졌다. 이에 지난해 중국에서는 금 ETF 자금 유입이 사상 최대치를 기록했다.또 WSJ는 금 시장과 보석상에는 골드바, 유리병에 담긴 ‘황금 콩’ 등을 구매하려는 사람들의 줄을 서는 모습도 전했다.금·은 가격은 국제적으로 각국 중앙은행의 매입 확대와 달러 약세의 영향으로 상승세를 이어갔다. 이에 따라 금값은 지난해 60% 은값은 150%이상 올랐다.하지만 최근 시장 상황이 급변했다. 지난달 30일 도널드 트럼프 미국 대통령이 차기 연방준비제도 의장으로 케빈 워시 전 연준 이사를 지명한 뒤 달러 가치가 급등하면서 금·은 가격은 급락했다. 이날 하루에만 금 현물은 약 9%, 은 현물은 26.4% 하락했다.이처럼 가격 변동이 커지자 중국에서도 혼란이 확산됐다. 소셜미디어에는 개인 투자자가 피해를 봤다는 글이 이어졌고 일부 중국 은행은 귀금속 투자 관련 대출 한도를 제한하기도 했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com