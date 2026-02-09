차도로 뛰어든 세살 배기 아이를 구한 30대 두 남성이 시민영웅으로 선정됐다.

경찰청과 BGF리테일은 9일 아동과 시민의 안전을 지킨 시민 영웅을 포상하는 '아동안전 시민영웅 시상식'을 열었다.
혼자 맨발로 집밖을 나와 배회하던 3세 아이(경찰청 유튜브 캡처)
혼자 맨발로 집밖을 나와 배회하던 3세 아이(경찰청 유튜브 캡처)
아동 안전 시민영웅으로는 박한균(36)씨와 심우철(36)씨가 선정됐다. 회사원인 두 남성은 친구 사이로 경찰청은 감사장을, BGF리테일은 각 100만원을 수여했다.

이들은 지난해 10월 혼자 집 밖을 나와 맨발로 골목길을 돌아다니고, 차도로 뛰어들던 3살 아이를 구했다.

이후 이들은 112에 신고한 뒤 경찰이 도착할 때까지 아이를 보호해 대형 사고를 막았다. 당시 주변에는 대형 차량 등이 오가는 골목이었다.

아이를 넘겨 받은 경찰은 머리카락이 짧은 것에 착안해 근처 미용실을 탐문했고, 한 손님이 집 주소를 알려줘 무사히 귀가시켰다.

CU엔젤스 특별상은 권대근 CU경주초당길점 점주에게 수여됐다. 권씨는 지난달 2일 점포 내에서 심정지로 쓰러진 30대 여성을 발견하고 심폐소생술(CPR)을 했다.

여성은 구급대원에게 인계된 뒤 의식을 회복해 무사히 퇴원했다. 권씨는 상금 100만원과 상장을 받았다.

경찰청과 BGF리테일은 2017년부터 사회 공헌 프로그램인 '아이 CU'를 통해 총 215명의 아동 등을 가족의 품으로 돌려보냈다고 밝혔다.

아이 CU는 길을 잃은 아동과 치매 노인, 지적장애인 등을 CU 편의점 점포에서 임시 보호하고 경찰이나 가족에 인계하는 사회 공헌 프로그램이다.

강홍민 기자 khm@hankyung.com