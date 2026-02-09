도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 씨가 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석하고 있다. 2025. 12. 3 사진공동취재단

김건희 여사의 집사로 알려져 특검이 기소해 구속 신세에 놓였던 김예성 씨와 1억원 상당의 그림을 김 여사에게 건넨 혐의로 기소됐던 김상민 전 부장검사가 1심에서 줄줄이 무죄 판단을 받았다. 이에 특검은 즉시 항소 방침을 밝혔다.9일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의26부는 특정경제가중처벌법상 횡령, 업무상 횡령 등의 혐의로 재판에 넘겨진 김예성 씨의 선고 공판에서 횡령 일부 혐의에 대해 무죄를 선고하고 나머지 혐의에 대해선 공소 기각 결정을 내렸다.김 씨는 IMS모빌리티 투자금 24억 3000만 원을 대여금 명목으로 빼돌렸다는 혐의를 받고 있다. 김건희 특검은 이 혐의로 김 씨를 재판에 넘기면서 특정경제가중처벌법상 횡령 혐의를 적용한 것으로 전해졌다.이날 재판부는 김 여사에게 공천 청탁 대가로 1억 원 상당 이우환 화백의 그림을 건넨 혐의에 대해로 기소된 김상민 전 부장검사에 대해서도 직·간접적 그림 전달 증거가 없다는 이유로 무죄를 선고했다.이와는 별개로 김 전 부장검사가 2024년 총선 출마를 준비하며 이른바 ‘존버킴’ 또는 ‘코인왕’으로 불리는 박모 씨 측으로부터 선거용 차량 대납비를 받았다는 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다.김건희 특검은 이날 김예성 씨와 김상민 전 부장검사의 1심 결과에 대해 수긍하기 어렵다며 항소할 계획임을 밝혔다.이에 앞서 김 여사의 도이치모터스 주가조작(자본시장법 위반) 혐의 및 명태균 씨로부터 무상 여론조사를 제공 받은 혐의에 대해서도 1심에서 무죄 판단이 나온 바 있다. 이 때문에 김건희 특검은 부실 수사 논란에 직면하기도 했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com