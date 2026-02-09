9일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의26부는 특정경제가중처벌법상 횡령, 업무상 횡령 등의 혐의로 재판에 넘겨진 김예성 씨의 선고 공판에서 횡령 일부 혐의에 대해 무죄를 선고하고 나머지 혐의에 대해선 공소 기각 결정을 내렸다.
김 씨는 IMS모빌리티 투자금 24억 3000만 원을 대여금 명목으로 빼돌렸다는 혐의를 받고 있다. 김건희 특검은 이 혐의로 김 씨를 재판에 넘기면서 특정경제가중처벌법상 횡령 혐의를 적용한 것으로 전해졌다.
이날 재판부는 김 여사에게 공천 청탁 대가로 1억 원 상당 이우환 화백의 그림을 건넨 혐의에 대해로 기소된 김상민 전 부장검사에 대해서도 직·간접적 그림 전달 증거가 없다는 이유로 무죄를 선고했다.
이와는 별개로 김 전 부장검사가 2024년 총선 출마를 준비하며 이른바 ‘존버킴’ 또는 ‘코인왕’으로 불리는 박모 씨 측으로부터 선거용 차량 대납비를 받았다는 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다.
김건희 특검은 이날 김예성 씨와 김상민 전 부장검사의 1심 결과에 대해 수긍하기 어렵다며 항소할 계획임을 밝혔다.
이에 앞서 김 여사의 도이치모터스 주가조작(자본시장법 위반) 혐의 및 명태균 씨로부터 무상 여론조사를 제공 받은 혐의에 대해서도 1심에서 무죄 판단이 나온 바 있다. 이 때문에 김건희 특검은 부실 수사 논란에 직면하기도 했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
