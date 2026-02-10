6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 2026.2.6 사진=한경 문경덕 기자

젊은 세대일수록 해외 상장지수상품(ETP)에 투자하는 경향이 뚜렷한 가운데 특히 20대는 전체 투자금액의 60%를 해외 상장지수펀드(ETF)에 투자해 국내 주식 비중(30.8%)의 두배 수준에 달한 것으로 나타났다.10일 금융투자업계에 따르면 자본시장연구원 강소현·김민기 연구원은 9일 내놓은 ‘개인투자자의 해외투자 특징 및 성과 분석’ 보고서에서 개인투자자의 일평균 증권상품 보유 개수는 5.92개이며 이중 국내 주식이 4.91개를 차지했다고 밝혔다.연령대별는 20대 3.12개로 가장 적었고 30대 4.30개, 40대 5.34개, 50대 5.41개로 늘었다가 60대 5.10개로 소폭 감소했다.국내 주식 비중 역시 연령이 높아질수록 커졌다. 20대의 국내 주식 수 비중은 72.6%였으나 60대는 90.9%에 달해 고연령대일수록 국내 종목에 집중하는 경향이 강했다.성별로 보면 여성의 평균 보유 종목 수는 6.38개로 남성(5.52개)보다 많아 분산투자 성향이 강했지만 국내 주식 비중은 여성(84.5%)이 남성(81.6%)보다 높아 국내시장 중심의 투자 성향이 두드러졌다.보유금액 기준으로는 남성이 평균 5887만원으로 여성(4410만원)보다 약 30% 많았다.자산 규모가 클 수록 종목 수와 해외 투자 비중은 함께 증가했다. 다만 전체 투자 성과는 국내외 자산을 포함해 시장 수익률 대비 전반적으로 부진한 것으로 나타났다.보고서는 청년층과 소액투자자를 대상으로 맞춤형 금융교육과 위험 경고 시스템을 강화하고 장기·분산투자를 유도하는 제도적 지원이 필요하다고 제언했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com