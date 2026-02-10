주식 팔아 서울에 집 샀다…6·27 대책 후 '2조' 이동

수도권의 주택담보대출 한도를 6억원 이하로 제한한 6·27 대책이 나온 직후 6개월 새 2조원이 넘는 주식·채권 매각 대금이 서울 주택 매수 자금으로 쓰인 것으로 나타났다.10일 국토교통부의 서울 주택 매수 자금조달계획서 집계 자료에 따르면 6·27 대책이 시행된 직후인 지난해 7월부터 12월까지 서울 주택 매수에 활용된 ‘주식·채권 매각 대금’은 2조948억원을 기록했다.자금조달계획서는 주택 취득 자금 출처를 밝히는 서류로 규제지역(조정대상지역·투기과열지구) 내 모든 주택과 비규제지역의 6억원 이상 주택 매매 계약 후 30일 이내에 관할 지방자치단체에 제출해야 한다.규제지역에서는 2020년 10월 27일부터 자금조달계획서 제출이 의무화했다.주식·채권을 팔아 충당한 서울 주택 매수 자금은 2021년 2조58억원에서 2022년 5765억원으로 감소했다가 2023년 1조592억원, 2024년 2조2545억원, 지난해 3조8916억원으로 지난 3년 새 매년 크게 증가했다.특히 지난해 7월부터 올해 1월까지 7개월간 서울 주택을 매수하는 데 들어간 주식·채권 매각 대금은 2조3966억원에 달했다.월별로 보면 지난해 7월 1945억원, 8월 1841억원에서 9월 4631억원으로 늘었고, 10월에는 5760억원으로 증가했다. 이어 11월 2995억원, 12월 3777억원, 올해 1월 3018억원을 기록했다.지난 7개월 동안 서울 주택 매수에 활용된 주식·채권 매각 대금이 가장 많았던 지난해 10월은 유가증권시장(코스피) 지수가 사상 처음으로 4000을 넘긴 시점이다.10월에는 규제지역·수도권에서 각각 15억원과 25억원을 초과하는 주택은 4억원, 2억원까지만 주담대를 받을 수 있도록 규제가 강화된 10·15 대책이 나오기도 했다.강력한 대출 규제로 금융권에서 주택 매수 자금 조달이 어려워지자, 주식 차익 실현 자금이 주택 시장으로 대거 유입된 것으로 풀이된다.지난 7개월 동안 주식·채권을 팔아 서울 주택을 사들인 금액은 강남구가 3784억원으로 가장 많았다.이 기간 동남권 3구(강남·서초·송파)로 흘러 들어간 주식·채권 매각 금액은 9098억원으로 전체의 37.9%로 나타났다.김정우 기자 enyou@hankyung.com