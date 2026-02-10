주사이모 SNS

개그우먼 박나래의 주사이모 이모 씨가 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’를 겨냥한 듯한 게시물을 올렸다가 삭제해 배경에 관심이 쏠리고 있다.이 씨는 지난 9일 자신의 소셜미디어에 “사람이 한번 죽다 살아나 보니 생각이 많이 달라졌다”며 “조용히 있다고 해서 제 잘못이 사라지는 것도 아니겠지만 그렇다고 사실이 아닌 것까지 제가 감당해야 할 이유는 없다”고 적었다.이 씨는 전과 무 사진과 함께 ‘나 혼자 산다’ 로고 이미지를 연달아 게시했다. 이를 두고 일각에서는 해당 프로그램 출연진을 향한 저격성 메시지 아니냐는 해석이 나왔으나, 해당 게시물은 곧바로 삭제됐다.이 씨는 국내 의사 면허 없이 연예인들에게 의료 행위를 했다는 의혹으로 의료법 위반과 마약류관리법 위반 혐의 등을 받으며 수사를 받고 있다.앞서 경찰 조사를 받은 직후에도 “9시간 조사. 이제 너희들 차례야. 특히 한 남자”라는 문구를 올려 특정 인물을 겨냥한 것 아니냐는 관측을 낳았다.이와 맞물려 ‘나 혼자 산다’ 에 출연 중인 전현무에 대한 의혹이 재차 제기되고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com