이 씨는 지난 9일 자신의 소셜미디어에 “사람이 한번 죽다 살아나 보니 생각이 많이 달라졌다”며 “조용히 있다고 해서 제 잘못이 사라지는 것도 아니겠지만 그렇다고 사실이 아닌 것까지 제가 감당해야 할 이유는 없다”고 적었다.
이 씨는 전과 무 사진과 함께 ‘나 혼자 산다’ 로고 이미지를 연달아 게시했다. 이를 두고 일각에서는 해당 프로그램 출연진을 향한 저격성 메시지 아니냐는 해석이 나왔으나, 해당 게시물은 곧바로 삭제됐다.
이 씨는 국내 의사 면허 없이 연예인들에게 의료 행위를 했다는 의혹으로 의료법 위반과 마약류관리법 위반 혐의 등을 받으며 수사를 받고 있다.
앞서 경찰 조사를 받은 직후에도 “9시간 조사. 이제 너희들 차례야. 특히 한 남자”라는 문구를 올려 특정 인물을 겨냥한 것 아니냐는 관측을 낳았다.
이와 맞물려 ‘나 혼자 산다’ 에 출연 중인 전현무에 대한 의혹이 재차 제기되고 있다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지