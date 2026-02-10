서울 전세·분양 부족…마곡 ‘롯데캐슬 르웨스트’ 주거 대안으로 눈길

최근 서울 아파트 공급이 뚜렷하게 감소한 데 이어, 지난해 10월 대책 이후 전세 매물까지 줄면서 수급 불균형이 심화되고 있다. 오피스텔 입주 물량 감소까지 더해지면서, 수요자들의 선택지는 좁아지고 있다.부동산R114에 따르면, 올해 서울 아파트 입주 및 입주 예정 물량(임대 제외)은 1만8,462가구로, 지난해 3만2,445가구 대비 약 43% 감소했다. 이후 연도별 입주 물량도 2027년 1만775가구, 2028년 1만1,561가구, 2029년 5,832가구 수준에 그칠 전망이다. 지난해 분양 물량도 절반 수준으로 줄고 인허가 물량마저 감소하면서, 서울 주택 시장의 ‘공급 절벽’이 중장기적으로 이어질 가능성이 크다.최근 발표된 1·29 부동산 공급대책을 통해 서울을 비롯한 수도권 도심에 6만 가구를 공급하겠다는 계획이 나왔지만, 실제 입주까지는 최소 5~10년이 소요될 것으로 예상된다.전세 시장도 불안하다. 1월 기준 서울 아파트 전세 매물은 전년 대비 20% 이상 감소했다. 실거주 의무와 강화된 대출 규제로 매물이 줄고, 다주택자 양도세 중과 시행으로 전세 가격 상승 압력은 더 커질 전망이다.아파트 대체제로 주목받는 오피스텔 시장도 여유롭지 않다. 올해 서울 오피스텔 입주 예정 물량은 1,447실로 지난해(4,156실)보다 65.2% 감소해, 통계 집계 이후 27년 만에 최저치를 기록할 것으로 보인다. 고금리와 공사비 상승으로 중소 시공사들의 신탁 및 신규 착공이 멈추면서 공급이 크게 줄어들고 있다는 분석이다.현재 분양 중이면서 즉시 입주가 가능한 오피스텔은 분양가가 확정돼 있어 협상이나 가격 변동에 대한 부담이 적다. 또한 실물 단지를 직접 보고 내부 구조와 설계, 주변 생활 인프라 등을 확인할 수 있어, 계약 전 주거 만족도를 미리 점검할 수 있다는 점도 장점이다.이런 가운데 서울 강서구 마곡지구에서 즉시 입주 가능한 ‘롯데캐슬 르웨스트’가 분양하고 있어 관심이 집중된다.롯데건설이 서울 강서구 마곡도시개발사업지구 CP2블록에 선보인 ‘롯데캐슬 르웨스트’는 지하 6층~지상 15층 5개 동 규모의 복합 주거단지로, 오피스텔 전용 45~103㎡ 총 876실과 판매시설, 업무시설, 부대시설 등으로 이뤄졌다.롯데캐슬 르웨스트는 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역을 모두 이용할 수 있는 트리플 역세권 입지에 위치했으며, 단지 지하 2층에 직접 연결되는 통로가 마련돼 편리한 이동이 가능하다. 이를 통해 강남, 여의도, 광화문 등 서울 핵심업무지구는 물론 수도권 전역으로 쉽게 오갈 수 있다. 김포공항까지는 차량으로 10분, 인천국제공항까지는 30~40분 거리다.마곡산업단지가 도보권에 있어 직주근접 수요도 풍부하다. 현재 마곡지구에는 정보통신, 바이오, 나노, 그린과 같은 연구개발 분야의 국내외 기업 200여 곳이 입주 계약을 마쳤고, LG사이언스파크, 롯데, 코오롱 등은 이미 입주했다.생활 인프라도 풍부하다. 마곡 마이스(MICE) 복합단지 내 상업시설을 비롯해 수도권 서남권 최대 규모의 트레이더스 마곡점이 도보권에 있으며, LG아트센터, 이대서울병원 등 문화·의료 인프라도 잘 갖춰져 있다. 롯데몰(롯데백화점, 롯데시네마, 롯데마트) 김포공항점, NC백화점 등 대형 쇼핑몰 이용도 용이하다. 약 50만㎡ 규모 서울식물원과 다양한 근린공원도 인근에 자리하고 있다.내부는 다채로운 평면 구성과 1.5룸, 2룸, 3룸 설계를 통해 1인 가구부터 4인 가구까지 라이프스타일에 따라 선택할 수 있도록 했다. 또 타입별로 발코니 면적을 제공해 실사용 공간을 넓혔다. 전용 69㎡ 타입은 3베이(bay) 판상형 구조로 설계해 통풍을 극대화했으며, 전용 91㎡ 타입은 3면 개방 타워형으로 설계해 탁 트인 도심뷰를 누릴 수 있다. 현관 중문, 전기오븐, 세탁기, 건조기, 김치냉장고, 냉장고 등이 무상으로 제공되는 ‘풀 퍼니시드’ 시스템도 갖췄다.지상 2층과 지하 2층에 마련된 커뮤니티는 지역 최고 수준을 자랑한다. 지상 2층에는 맘스라운지, 키즈카페, 1인 독서실, 스터디룸, 오픈스터디, 라이브러리, 라운지&바, 다이닝&카페, 와인라운지 등이 들어선다. 지하 2층에는 피트니스, 실내골프클럽, 스크린골프, 락커룸, GX(그룹운동)룸, 탈의실 등 운동시설이 마련돼 있다.한편, 분양홍보관은 롯데캐슬 르웨스트 AVENUE 767 일원에서 운영 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com