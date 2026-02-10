구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(연합뉴스)
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(연합뉴스)
구윤철 "다주택 중과, 5·9 前 계약후 4∼6개월 내 잔금시 유예"

강홍민 기자 khm@hankyung.com