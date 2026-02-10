건강한 쉼·자연·문화가 공존하는 ‘대한민국 최초 프리미엄 리조트 도시’ 지향

6성급 호텔·리조트급시설·서비스 제공, 올해도 단지 내 12개 동호회 후원 이어가

신검단 로열파크씨티Ⅱ 주택전시관에서 열린, 동호회 후원식 기념사진. 사진=DK아시아

국내 3대 대형 시행사 DK아시아가 2월 7일 신검단 로열파크씨티Ⅱ 주택전시관에서 ‘2026 상반기 로열파크씨티 동호회 후원식’을 열었다고 밝혔다.DK아시아가 지난해 8월 12개 우수 동호회를 선정해 후원을 진행한 데 이어, 올해도 후원을 지속하기로 결정하면서 이번 후원식이 개최됐다. 이처럼 아파트 단지 차원의 동호회 후원을 정례화한 사례는 국내 건설·부동산 및 시행업계에서 최초이다.이날 행사는 DK아시아 조재만 대표를 비롯해 입주자대표회의 대표, 우수 동호회 회장과 회원들이 참석한 가운데 열렸다.이번 행사를 통해 회원 231명을 보유한 단지 내 최대 규모의 골프 동호회를 비롯해 FC. ROYAL 축구&풋살 동호회, 로열 캠(ROYAL CAM) 캠핑 동호회, JUST 01 농구 동호회, 미술 동호회, 조경 사랑 동호회, 단지 안전지킴이 동호회 등 문화·환경·안전 분야를 아우르는 다양한 동호회가 후원 대상으로 선정됐다. 이들 동호회 회원들은 같은 서로를 응원하고 함께하는 즐거움을 나누며 단지 내에서 가족과 같은 공동체 문화를 형성하는 데 한 몫하고 있다는 설명이다.DK아시아는 선정된 동호회들이 활발한 활동을 이어갈 수 있도록 현금 후원과 함께 로열파크씨티만이 제고할 수 있는 프리미엄 혜택을 부상으로 수여해, 입주민들이 특별한 자부심을 느낄 수 있도록 했다. 이날 제공된 부상은 국내 최대 규모인 55인승(66ft) 파워 카타마란 요트 탑승권과 고메드 갤러리아식사권, 스크린 스포츠 시설 로열 레전드 히어로즈 및 로열 뮤직룸 이용권 등이 있다.DK아시아는 국내 건설사와 시행사들이 준공 이후 현장에서 철수하고 단순 시설 관리에 머무는 것과 달리, 국내 최초로 6성급 호텔과 리조트 수준의 프리미엄 서비스를 직접 운영·제공하는 주거 모델을 실현하고 있다.국내 하이엔드 아파트 대부분은 고급 마감재와 인테리어, 조식 등 호텔식 프리미엄 서비스, 수영장과 피트니스 등 고급 커뮤니티 시설을 갖추었지만, 입주 후 2~3년이 지나면서 관리와 운영의 한계로 초기의 품격을 유지하지 못하는 사례가 반복되고 있다. 일반적인 아파트 관리 체계로는 고급 건축물 유지와 전문 서비스가 가능한 인력 운영, 세밀한 공간 관리, 컨시어지 서비스 등 수준 높은 주거 서비스를 제공하기 어렵기 때문이다.이러한 한계를 인지한 DK아시아는 하이엔드 아파트의 성패가 ‘프리미엄 서비스 운영과 제공’에 달려 있다는 철학 아래, 별도의 전문 운영 체계를 구축해 지속적인 하이엔드 주거 서비스 품질 관리와 콘텐츠 운영을 이어가고 있다. DK아시아는 로열파크씨티 준공 이후에도 5D 조경과 6성급 호텔 수준의 38가지 커뮤니티 시설 운영과 13가지 하이엔드 주거 서비스를 제공하고 단지 내 상업시설의 기획부터 운영까지 책임지고 있다.아파트 단지 내 동호회 후원을 비롯해 토토로 파티와 같은 지역 문화 행사 후원, 메밀꽃 축제 등 문화 축제 개최, 로열 가든 페스티벌과 가든 투어 등 입주민과 지역 주민이 함께 참여할 수 있는 다양한 문화·예술 프로그램 운영도 이 같은 전략의 일환이다.DK아시아 조재만 대표는 “이번 행사는 단순한 동호회 후원 수준을 넘어, 입주민들이 함께 어울리고 교류하며 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶을 실현하는 중요한 과정”이라며 “DK아시아는 동호회 후원 등 5세대 하이엔드 주거 프리미엄 서비스 확대를 통해 로열파크씨티를 건강한 쉼과 자연, 문화가 공존하는 대한민국 최초의 프리미엄 리조트 도시로서의 위상을 더욱 공고히 해 나가고, 동호회 후원 역시 지속해서 이어 나갈 계획”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com