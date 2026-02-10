"승무원들 너무하네"...스타벅스서 '가방 갑질' 논란

사진=뉴스1

광화문 인근 한 스타벅스 매장이 항공사 승무원들의 여행용 보조 가방으로 가득 차며, 정작 커피를 마시러 온 손님은 자리에 앉지 못하는 상황이 벌어지고 있는 것으로 나타났다.지난 9일 오전 7시께 해당 매장 한쪽 홀의 약 80%는 사람 없이 가방만 놓여 있었다. 가방의 주인은 한 국적 항공사의 신입 승무원들이었다.테러 위험 때문에 대형 가방 반입이 금지된 인근 미 대사관에서 승무원 비자 면접을 보는 동안 이 매장을 가방 보관소처럼 이용한 것이다.승무원들이 면접 장소에 가방을 들고 갈 수 없는데도 이를 매장에 맡기는 이유로는, 비행 업무 외 시간에도 규정된 복장과 물품을 갖추도록 하는 항공사 특유의 문화가 영향을 미친 것으로 보인다.매장 점장은 "30명이 와서 음료는 5~10잔만 시킨 뒤 가방만 두고 다 나갔다가 2시간 후 돌아온다"며 "직원들 말로는 최근에만 최소 다섯 번은 이런 식으로 왔다고 한다"고 말했다.이어 "다른 고객을 위해 '치워달라'고 요청하자 '주문도 했는데 왜 그러느냐'고 하더라"고 토로했다. 현장을 목격한 시민 A씨도 "뭘 잘못했냐는 식으로 직원과 계속 언쟁을 벌이더라"며 "사람이라도 앉아 있었으면 덜 화가 났을 것"이라고 말했다.승무원 기업 단체 비자 면접의 경우 통상 버스를 대절해 짐을 보관하는 사례가 많지만, 해당 항공사는 최근 경쟁사에 인수된 뒤 지난해 큰 폭의 적자를 기록하면서 이런 지원을 중단한 것으로 전해졌다.항공사 측은 "매장 이용객과 영업장에 불편을 드려 죄송하다"며 "이런 일이 반복되지 않도록 직원 대상 안내와 교육을 강화하겠다"고 밝혔다.김정우 기자 enyou@hankyung.com