반등 기대 커지는 광주… 신축 아파트 관심 속 ‘운암자이포레나 퍼스티체’ 눈길

광주 아파트 매매 거래가 증가하며 부동산 시장이 활기를 띠고 있는 가운데 일대 아파트들 역시 몸값이 오르고 있는 양상이다.실제 한국부동산원 자료를 보면, 지난해 12월 광주광역시 아파트 매매 거래는 1,532가구로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(1,271가구)보다 약 20.54% 늘어난 수치다. 2025년 전체(1~12월) 거래량 역시 2024년(1만6,740가구)보다 657가구 늘어난 1만7,397가구를 기록하며 회복세다.일대 아파트의 몸값 상승세도 뚜렷하다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 보면, 광주광역시 북구 일원 ‘무등산자이앤어울림1단지’ 전용면적 114㎡는 올해 2월 8억5,000만원에 거래돼 신고가를 경신했다. 지난해 6월 매매가(7억3,500만원) 대비 무려 1억1,500만원이 오른 금액이다.광주광역시 남구 일원 ‘봉선동제일풍경채엘리트파크’ 전용면적 84㎡도 올해 1월 8억6,700만원에 거래돼 최근 1년간 해당면적 최고가를 기록했다. 11월 매매가(7억9,250만원)와 비교해 불과 2개월 만에 7,450만원이 올랐다.업계에서는 수도권 대출 규제에 따른 풍선효과가 나타나고 있다는 분석이다. 서울 및 수도권 주요 지역을 중심으로 고강도 규제가 이어지면서 매수 수요의 일부가 광역시를 비롯한 지방 주요 도시로 확산하고 있다는 것이다. 실제 주택산업연구원 자료를 보면, 최근 3개월간 지방 아파트 분양전망지수가 회복세를 보이고 있는 가운데 광주광역시 역시 44.4(’25년 12월)→71.4(‘26년 1월)→95(‘26년 2월)로 큰 폭 상승하며 기준선(100)에 근접하고 있다.이에 시장 반등 기대감이 조성되면서 현재 공급 중인 신축 단지들도 재조명 받고 있다. 광주광역시 북구 운암동 일원에서 분양 중인 ‘운암자이포레나 퍼스티체’는 일부 잔여 세대를 분양 중으로, 파격적인 계약 조건과 우수한 상품성이 부각되며 수요자들의 문의가 이어지고 있다는 전언이다.실제 단지는 조경 특화 설계를 통해 주거 환경의 완성도를 높였다. 단지 각 게이트마다 입구 광장(플라자)을 조성해 단지 전반의 경관을 정돈했으며, 외부에서 바라봤을 때도 단지의 스케일감이 드러나도록 계획됐다.‘사운즈힐플라자’는 수경시설과 조명을 결합해 공간의 활용도를 높였고, ‘비욘드힐플라자’는 파고라와 브릿지 등을 배치해 녹지와 휴식 공간을 함께 구성했다.단지 전체 동 기단부 4개층을 세라믹 타일로 마감했으며, 일부 동에는 옥상 조형물과 측벽 디자인을 조명형으로 특화 적용했다. 대형 문주와 열주를 설치해 단지 진입부의 상징성을 강화했고, 세대 내부에는 거실과 침실에 조망형 유리 난간을 도입해 채광과 조망을 확보했다.이마트 광주점과 신세계백화점, 광주종합버스터미널, 운암한국병원, 광주현대병원 등 주요 편의시설도 인접해 있다. 중외공원과 운암산, 영산강, 매곡산, 운암제 등 녹지 환경이 가까이 자리하고 있으며, 광주예술의전당과 광주시립미술관, 국립광주박물관, 광주비엔날레전시관 등 문화·예술시설도 이용할 수 있다.실수요자를 위한 계약 혜택도 마련됐다. 계약금 500만원 정액제(1차)를 적용해 초기 부담을 줄였으며, 발코니 확장을 무상으로 제공해 최대 약 3,000만원 상당의 비용 절감 효과를 기대할 수 있다. 중문과 음식물처리기 등 약 550만원 상당의 일부 품목도 무상 제공되며, 계약자에게는 최대 3,000만원의 계약 축하금 혜택도 마련됐다.한편 GS건설과 한화 건설부문이 시공하는 ‘운암자이포레나 퍼스티체’는 총 3개 단지, 지하 3층~지상 최고 29층, 37개 동, 전용면적 59~109㎡ 총 3,214가구 규모로 조성됐다. 견본주택은 광주광역시 북구 경열로 일원에 마련돼 있으며, 견본주택을 방문하는 수요자들을 대상으로 방문 이벤트를 진행하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com