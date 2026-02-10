나우비긴, 안동 스마트 아동센터서 AI·예술 결합 합창뮤지컬 운영

나우비긴이 안동시 아동센터에 전국 최초로 도입하는 AI 접목 합창뮤지컬 '노래하는 아이들'의 공식 포스터 (출처=나우비긴)

디지털 복지 솔루션 전문기업 나우비긴(대표 신도성)이 스마트 아동센터에 AI 기술을 접목한 청소년 통합문화예술 프로그램인 합창뮤지컬 ‘노래하는 아이들’을 전국 최초로 선보인다.안동시 아동센터에 도입되는 이번 프로그램은 전국 아동센터 첫 인공지능(AI) 기술을 뮤지컬 교육에 접목한 혁신 사례로, 스마트 아동센터의 새로운 모델을 제시했다. AI 기반 창작 도구를 활용해 뮤지컬 공연을 완성하는 성취 경험을 제공하며, 참여 학생들의 창의적 역량과 디지털 활용 능력을 제고하는 것이 핵심이다. 특히 팀별 협업 중심의 과제 수행을 통해 건강한 정서발달 및 사회공동체 의식 함양을 목표로 한다.해당 프로그램의 가장 큰 차별점은 ‘AI 맞춤형 페이스메이커’ 시스템이다. AI가 학생 개개인의 학습 속도와 역량을 실시간으로 분석해 보조교사 역할을 수행함으로써 기존 단체 교육에서 발생하기 쉬운 학습 격차를 근본적으로 해소했다.이에 더해 AI 기반 창작 지원을 통해 대본 구성부터 장면 수정, 홍보물 제작까지 공연의 전 과정을 효율적으로 개선했다. 청소년들은 자신의 상상이 AI를 통해 구체적인 대본과 무대 디자인으로 시각화되는 과정을 직접 체험하며 성취감을 경험할 수 있도록 했다.프로그램 운영 과정에서는 저작권, 개인정보 보호, 출처 표기, 가짜 정보 판별 등 AI 윤리의 핵심 요소를 직접 경험하며 학습하도록 구성했다. 기술의 편리함 이면에 수반되는 윤리적 책임을 실제 창작 과정에서 자연스럽게 체득하게 함으로써, 학생들이 AI 기술을 주체적으로 통제하고 올바르게 활용할 수 있는 실무적 역량을 함양하는 데 주안점을 뒀다.또한 예술과 AI 기술을 결합한 공연 창작 경험을 통해 청소년의 미래 진로 탐색 역량과 선택의 폭을 넓히며, 융복합 분야로의 진학 및 취업 연계 가능성을 확대한다. 교육 총괄을 맡은 동덕여자대학교 김춘경 교수와 전문 강사진이 합류해 보컬 트레이닝과 연기 지도 등 심도 있는 교육을 제공하며, 융복합 분야에 대한 진로 탐색 및 진학 가능성을 대폭 확대할 계획이다.신도성 나우비긴 대표는 "스마트 경로당에서 검증된 헬스테인먼트 기반 복지 모델을 스마트 아동센터로 확장해 전국 최초로 AI 기술과 예술 교육을 결합한 청소년 특화 프로그램을 선보이게 됐다"며 "아이들의 밝은 미래와 희망을 위해 이러한 혁신적 교육 모델을 전국 아동센터로 적극 확대하고, 지속적인 콘텐츠 개발과 전문 강사진 확보를 통해 청소년들이 예술적 경험과 AI 리터러시를 동시에 습득할 수 있는 미래지향적 복지 생태계 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com