LG전자 베스트샵 용인기흥점, 2월 세일 행사 진행

프리미엄 가전매장 'LG전자 베스트샵 용인기흥점'에서는 'GRAND SALE' 가전 행사를 실시한다. 행사는 2월 1일부터 행사 종료시까지 진행한다.LG전자 베스트샵 용인기흥점의 이번 행사는 2월을 맞아 가전 교체를 원하는 고객 및 결혼가전 및 입주/이사가전을 구입하는 고객에게 더 특별한 혜택을 구성했다.매장에서는 행사 기간 △다양한 제휴업체 연계 혜택, △수원/용인 신규 아파트 특별혜택, △웨딩고객 특별혜택을 비롯해 다양한 프로모션과 혜택을 제공할 예정이다.먼저 그랜드 세일 기념으로 리방파워센터, 까사미아, 리바트, 일룸, 세사리빙, 영구크린, 에이스침대, 이케아 고객 등 제휴업체 고객을 대상으로 혜택을 적용한다.또 동탄신도시 금강펜트리움6차, 동탄호수공원 자연&자이, 화성 아너스포레, 오산 세교파라곤 등 지역 아파트 입주민을 대상으로 특별한 혜택을 마련했다.LG전자 베스트샵 용인기흥점은 결혼·혼수가전 전문 매장으로 메이크마이웨딩, 다이렉트웨딩, 제이웨딩컨설팅 등과 함께 예비부부를 위한 더 특별한 가전 컨설팅과 가전구매 혜택을 제공한다.더불어 세일 기간 혜택을 통해 최신 가전을 더 좋은 조건으로 구입할 수 있는 기회를 제공하고, 소상공인 및 군/공무원 고객 등 다양한 고객에게도 맞춤 혜택을 제공할 예정이다.대형가전을 관리 받으면서 부담 없이 사용할 수 있는 LG가전 구독 혜택도 마련했다. 행사 중 LG전자 가전 구독 신청 시 계약기간 내 무상A/S(고객과실 제외), 초기비용 절감, 연계 할인 특별혜택, 멤버십 판매 경로별 추가 적립 등 좋은 조건으로 가전 구독 이용이 가능하다.TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 해당 품목에 대해 다품목 구매 혜택도 적용한다. 해당 품목을 두 품목 이상 다품목 가전 구입 시, 파격적인 혜택을 통해 가전 구입 부담을 낮췄다. 또한 600만원대부터 2000만원대까지 구입 금액에 따라 사은품도 증정한다.LG전자 베스트샵 용인기흥점 행사 관련 더 자세한 사항 및 변경사항은 매장 문의 등을 통해 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com